الراقصة بارك سيه أون تفوز بأكبر جائزة في الباليه

فازت راقصة الباليه الكورية "بارك سيه أون" بأكبر جائزة عالمية في مجال الباليه لتصبح بذلك الرابعة بين الراقصات الكوريات.



وفازت بارك بجائزة أفضل راقصة في مسابقة الباليه العالمية "بينوا دو لا دانس Benois de la Danse" من خلال لعب دور البطولة في باليه "المجوهرات".



وأقيمت مراسم توزيع الجائزة أمس في مسرح "بولشوي" في العاصمة الروسية موسكو.



تجدر الإشارة إلى أن جوائز "بينوا دو لا دانس" تعد واحدة من أهم جوائز الباليه على مستوى العالم وتسمى بـ"الجائزة الأكاديمية" في هذا المجال.



وكانت راقصة الباليه الكورية "كانغ سو جين" قد فازت بجائزة أفضل راقصة في هذه المسابقة في عام 1999 لتصبح أول راقصة كورية في هذا المجال، ثم فازت بها الراقصة "كيم جو وان" في عام 2006، ثم الراقصة "كيم كي مين" في عام 2016.



وتعمل "بارك سيه أون" حاليا كراقصة أولى في فرقة باليه أوبرا باريس التي تأسست في عام 1669، وبالتالي تعد أقدم فرقة باليه في العالم.



وقد ولدت بارك في سيول في عام 1989 وتخرجت في المدرسة الكورية للفنون الشاملة، ثم انضمت إلى فرقة باليه أوبرا باريس في عام 2011، وكانت ثاني فنان كوري ينضم لتلك الفرقة بعد راقص الباليه "كيم يونغ كول".



وفازت بارك بمختلف أنواع الجوائز حتى الآن. فقبل انضمامها إلى الفرقة الفرنسية فازت بالجائزة الذهبية في مسابقة بارنا البلغارية في عام 2010، وفازت بالجائزة الفضية دون وجود فائز بالجائزة الذهبية في مسابقة "إيه بي سي" الأمريكية لعام 2006، ثم احتلت المركز الأول في مسابقة لوزان في عام 2007.



وبهذا فازت "بارك" بألقاب ثلاثة من بين أهم أربع مسابقات دولية للباليه.