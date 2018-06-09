كوريا الشمالية تدمر منشآت خاصة للصواريخ البالستية

تبيّن أن كوريا الشمالية دمرت بعض المنشآت الخاصة بتجارب إطلاق الصواريخ البالستية في منتصف الشهر الماضي. وتترجم هذه الخطوة إلى إظهار جديتها لوقف برنامج تطوير الصواريخ طويلة المدى.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية، بناء على تحليل قارن بين صور حديثة وصور كانت قد التقطتها أقمار صناعية في شهر مارس من العام الماضي لمختبر الصواريخ في مدينة "كوسونغ" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" في كوريا الشمالية، حيث كانت توجد منصة للصواريخ وخزان للنفط وغيرها.

لكن الصور التي تم التقاطها يوم 19 من الشهر الماضي، أي بعد مرور حوالي عام، تُبين أنه تم تدمير المنشآت فوق الأرض، بما فيها منصة التجربة وخزان النفط.

وقال التقرير إن كوريا الشمالية نفذت عملية تدمير منشآت فوق الأرض في مختبر "إيهاري" للصواريخ في منتصف الشهر الماضي، وهو ما يعني أنها دمرت بعض منشآت الصواريخ بعد مرور 3 أسابيع فقط من إعلان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن وقف تجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات في شهر أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن مختبر "إيهاري" للصواريخ كان قد شهد إطلاق الصاروخ متوسط المدى "بوك غُك صونغ - 2" العام الماضي، وإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وأشار التقرير إلى أن تدمير كوريا الشمالية لتلك المنشآت يستهدف التأكيد على جديتها بشأن وقف تجارب الصواريخ طويلة المدى. لكنه أكد أيضا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة تعني وقف برنامج التجارب الصاروخية في منطقة إيهاري.

وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتفجير موقع "بونغ كيه ريه" للتجارب النووية بحضور صحفيين من 5 دول بما فيها كوريا الجنوبية يوم 24 من شهر مايو الماضي.

وحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، قامت كوريا الشمالية بتدمير بعض المنشآت الخاصة لتجارب الصواريخ قبل ذلك التفجير.

ومن غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات إضافية ذات صلة في المستقبل، ولكن من الواضح أنها تريد التأكيد على جديتها في الإخلاء من الأسلحة النووية قبل القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة.

