الرئيس مون يعين محققين خاصين في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم بتعيين المحامي "هو إيك بوم" كمحقق خاص في فضيحة "دروكينغ"، أو تزوير الآراء على الإنترنت التي تورط فيها عضو في الحزب الديمقراطي الحاكم يستخدم لقب "دروكينغ".

وسيضم فريق المحققين الخاصين محققا مسؤولا و3 محققين مساعدين و13 نائبا عاما و35 محققا عاديا و35 موظفا حكوميا. ومن المتوقع أن يبدأ الفريق في إجراء التحقيقات بعد فترة تحضيرات تشمل تكوين الفريق وتخصيص مكان خاص للتحقيق ومراجعة السجلات ذات الصلة. وحسب قانون التحقيقات الخاصة، تبلغ فترة التحضيرات 20 يوما على الأكثر. وفي الماضي استخدمت فرق التحقيقات الخاصة فترة التحضيرات التي ينص عليها القانون، وفي حالة استخدام الفريق الجديد إجمالي فترة التحضيرات، فمن المقرر أن تبدأ التحقيقات يوم 27 من هذا الشهر.

أما فترة التحقيقات فتبلغ 90 يوما على الأكثر، بحيث تجري التحقيقات أولا على مدار 60 يوما، وإذا لزم الأمر يمكن تمديد الفترة بـ30 يوما بعد موافقة الرئيس.

وسيضع فريق التحقيق الخاص خطة للتحقيقات بعد الحصول على السجلات ذات الصلة من طرف النيابة العامة والشرطة. ومن المتوقع أن تجري التحقيقات على مسارين رئيسيين: الأول، التحقيق في تزوير جماعة "دروكينغ" للآراء على الإنترنت قبل وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام الماضي. وثانيا، التحقيق في تورط النائب السابق "كيم كيونغ سو" في هذه الفضيحة ومدى تدخله.

وطبقا لهذا، فإن معظم الخبراء يرون أن النائب السابق كيم، وهو أحد المقربين من الرئيس مون، سيخضع للتحقيقات. كما يشيرون إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تشمل التحقيقات مسؤولين في الرئاسة لأنه تبين أن المساعد الرئاسي "سونغ إين بيه" قد تلقى مليوني وون كمكافأة حوار من قبل "دروكينغ".

