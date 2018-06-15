كوريا الجنوبية تحصل على عضوية منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية

حصلت كوريا الجنوبية بالإجماع على عضوية كاملة في منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمنظمة الذي عقد أمس الخميس في قرغيزستان.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية هي مجلس لمشغلي السكك الحديدية في المنطقة الآسيوية الأوربية، وتضم في عضويتها 28 دولة، من بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وقد تم تأسيس هذه المنظمة عام 1956 من أجل توقيع اتفاقيات للسكك الحديدية بين الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوربا الشرقية، ومنذ ذلك الحين لعبت المنظمة دورا في وضع نظام خاص بتشغيل السكك الحديدية وتوقيع اتفاقيات للنقل عبر خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى التعاون التقني المتعلق بالسكك الحديدية.

وقد انضمت شركات سبع دول إلى عضوية المنظمة بصفة مراقب، و44 شركة أخرى بصفة متعاون.

وظلت كوريا الجنوبية تحاول الحصول على عضوية كاملة في منظمة التعاون الدولية للسكك الحديدية منذ عام 2015، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب معارضة كوريا الشمالية.

غير أن بيونغ يانغ وافقت هذه المرة على انضمام سيول إلى عضوية المنظمة بعد تحسن العلاقات بين الكوريتين في الآونة الأخيرة.

وفي الواقع، عبرت كوريا الشمالية عن موقف إيجابي تجاه انضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية المنظمة خلال المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يوم الأول من شهر يونيو الجاري، قائلة إنها سوف تأخذ في اعتبارها موقف كوريا الجنوبية.

وبهذا، ستتمكن كوريا الجنوبية من المشاركة في تشغيل خط السكك الحديدية العابر للقارتين الآسيوية والأوربية الذي يربط خط السكك الحديدية العابر لشبه الجزيرة الكورية بخط السكك الحديدية العابر للصين، وخط السكك الحديدية العابر لمنطقة سيبيريا الروسية.

ومن المتوقع أن تستفيد كوريا الجنوبية من انضمامها إلى عضوية المنظمة حيث ستتمتع بالمزايا المطبقة على الدول الأعضاء بشأن التخليص الجمركي للبضائع، وهو ما سيؤدى بالتالي إلى زيادة ححم البضائع المنقولة عبر خطوط السكك الحديدية الآسيوية الأوربية.

وسوف تعقد الكوريتان اجتماعا على مستوى العمل أواخر شهر يونيو الجاري لبحث القضايا المتعلقة بربط خطي السكك الحديدية الجنوي والشمالي ليكون عابرا لشبه الجزيرة الكورية.

