انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات المحلية

أكتب :

2018-06-08

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بدأت عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة في 3512 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، وستستمر حتى الساعة السادسة من مساء الغد السبت.
وخلال هذين اليومين، سيمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي صندوق اقتراع بغض النظر عن أماكن إقامتهم بشرط أن يحملوا بطاقات الهوية، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة.
وقد تم تطبيق نظام التصويت المبكر لأول مرة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2014 ضمن الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للناخبين الذين لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم لأسباب مختلفة.
ومنذ تطبيق هذا النظام، شهدت نسبة التصويت المبكر زيادة مستمرة، حيث بلغت نسبته 11.5%في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2014، وفي الانتخابات العامة في عام 2016 بلغت 12.2%، وفي انتخابات الرئاسة في العام الماضي 26.1%.
ومن المتوقع أن تسجل نسبة التصويت المبكر هذه المرة أعلى مستوى نتيجة لارتفاع الوعي السياسي للناخبين وممارسة المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية أنشطة ترويجية هادفة إلى تشجيع الناخبين للمشاركة في التصويت المبكر.
وبهذا الخصوص، شارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في التصويت المبكر اليوم الجمعة ضمن مساعيه لتشجيع المشاركة في التصويت المبكر.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الحزب الديمقراطي يتفوق تفوقا كبيرا على أحزاب المعارضة المنافسة.
والشيء الذي يثير اهتمام الكثيرين الآن هو ما إذا كانت نسبة المشاركة العالية في التصويت المبكر ستكونلصالح الحزب الحاكم أم لصالح أحزاب المعارضة.

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