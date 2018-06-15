نسبة التصويت المبكر في الانتخابات المحلية تصل إلى 20.14%

اختتمت أول من أمس السبت عملية التصويت المبكر في الانتخابات المحلية، والتي استمرت يومين.

وشارك في التصويت المبكر هذه المرة 8 ملايين و640 ألف ناخب، أي بنسبة 20.14% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يعتبر ثاني أعلى مستوى من المشاركة في التصويت المبكر في الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد، بعد انتخابات الرئاسة السابقة في عام 2017 والتي بلغت فيها نسبة التصويت المبكر 26.1%.

وكانت نسبة التصويت المبكر في الانتخابات المحلية لعام 2014 قد بلغت 11.5%.

أما نسبة التصويت المبكر في الانتخابات العامة التكميلية فبلغت 21.7% بعد أن كانت 11.22% في الانتخابات التكميلية التي جرت يوم الثاني عشر من شهر أبريل من العام الماضي.

ويرجع السبب في ارتفاع نسبة التصويت المبكر في الانتخابات العامة التكميلية إلى إجراء هذا التصويت بالتزامن مع التصويت المبكر في الانتخابات المحلية حيث تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التكميلية في أي مكتب اقتراع بغض النظر عن أماكن إقامتهم.

الجدير بالذكر أن نظام التصويت المبكر قد تم تطبيقه لأول مرة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2014 لتمكين الناخبين الذين لا يتستطيعون المشاركة في الانتخابات لأسباب مختلفة، من الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر في أي مكتب من مكاتب الاقتراع دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة معقدة، بشرط أن يحملوا بطاقات هويتهم.

