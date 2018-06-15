ترامب وكيم جونغ أون يصلان إلى سنغافوره للقائهما التاريخي

وصل أمس الأحد إلى سنغافوره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل يومين فقط من محادثات القمة التاريخية بينهما، المقرر لها صباح الغد الثلاثاء.

واجتمع اليوم الاثنين مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لوضع لمسات نهائية لإنجاح قمة سنغافوره.

ووصل الزعيم "كيم جونغ أون" إلى سنغافوره، التي تعتبر أبعد مكان يذهب إليه منذ توليه السلطة، بعد ظهر أمس الأحد على متن طائرة تابعة لشركة "إير تشاينا" الصينية وكان في استقبال الزعيم "كيم" وزير خارجية سنغافوره.

كما كانت هذه الرحلة الثانية من نوعها التي يسافر فيها الزعيم "كيم" خارح كوريا الشمالية باستخدام طائرة منذ أن زار الصين مؤخرا على متن الطائرة الرئاسية في شهر مايو الماضي. وفور وصوله، توجه "كيم" ومرافقوه إلى فندق "سانت ريجيس" بوسط سنغافوره حيث سيقيم فيه.

وفي وقت لاحق قام بزيارة لرئيس وزراء سنغافوره "لي شين لونغ" في قصر الرئاسة.

وفي أول تصريحات علنية له منذ وصوله، قال "كيم" إن التاريخ سيخلد دور سنغافوره إذا نجحت القمة المرتقبة.

وبعد بضع ساعات من وصول "كيم"، وصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى سنغافوره مساء أمس الأحد على متن الطائرة الرئاسية "إيرفورس وان"، ثم توجه إلى فندق "شانغريلا" بوسط سنغافوره أيضا وقام بزيارة لرئيس وزراء سنغافوره اليوم الاثنين في القصر الرئاسي.

وعلى صعيد آخر، اجتمع مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فندق "ريتز كارلتون" في سنغافوره اليوم الاثنين ضمن المحاولات الرامية لإحراز تقدم قبل عقد القمة التاريخية المرتقبة حيث ترأس الجانبان كل من السفير الأمريكي لدى الفلبين "سونغ كيم" ونائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي".

وكانت اجتماعات العمل هذه قد تركزت على الجدول الزمني لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، وتقديم ضمانات أمنية لقيادة كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي.

وستعقد القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" في الساعة التاسعة من صباح الغد الثلاثاء حسب توقيق سنغافوره في فندق "كابيلا" بجزيرة "سينتوسا".

