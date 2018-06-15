الحكومة تكشف عن التوجيهات الخاصة بتقليل ساعات العمل

كشفت وزارة التوظيف والعمل الكورية عن توجيهاتها الخاصة بنظام تقليل ساعات العمل.

وبموجب هذه التوجيهات سيتم حساب ساعات وجود العمال في مواقع العمل تحت إشراف أصحاب الشركات كساعات عمل بغض النظر عما إذا كانوا قد عملوا بالفعل أم لا.

كما سيتم حساب ساعات الانتظار والتدريب وخدمة العملاء في الخارج كساعات عمل أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، تقضي التوجيهات بحساب ساعات السفر للعمل خارج البلاد والوقت الذي تستغرقه إجراءات الهجرة في المطارت كساعات العمل باستثناء ساعات التجمعات التي تهدف إلى تعزيز الود بين العمال.

وإذا كانت ساعات العمل الإضافية خلال الإجازت أقل من 8 ساعات فستدفع الشركات زيادة بنسبة 50% من الأجر اليومي، وإذا زادت عن 8 ساعات فسيحصل العمال على زيادة بنسبة 100% من الأجر اليومي.

كما سيتوجب على الشركات أن تدفع 50% كأجر إضافي لمن يعمل بين الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وبموجب نظام تقليل ساعات العمل، ستنخفض ساعات العمل من 68 ساعة إلى 52 ساعة في الأسبوع.

وسيدخل نظام تقليل ساعات العمل حيز التنفيذ للشركات التي يزيد عدد عمالها عن 300 شخص بدءا من يوم الأول من شهر يوليو القادم بناء على قانون معايير العمل الذي وافق عليه البرلمان يوم السابع والعشرين من فبراير الماضي.

وسيتم تطبيق هذا النظام على الشركات التي يقل عدد عمالها عن 300 شخص على مراحل خلال عامي 2020 و2021.