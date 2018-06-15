ترامب وكيم جونغ أون يبدآن قمتهما التاريخية

بدأت قمة سنغافوره التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء حسب توقيت سنغافوره، وهي القمة الأولى من نوعها التي تعقد بين البلدين.

وجاءت هذه القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد التغلب على العديد من العقبات التي ظلت تعرقلها، وبعدما تعرض الوضع في شبه الجزيرة الكورية لأزمة حادة في العام الماضي نتيجة لقيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية.

فقد قامت بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ طويل المدى بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس "مون جيه إين" في كوريا الجنوبية في شهر مايو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أطلقت صواريخ سبع مرات، وأجرت تجربتها النووية السادسة.

ولكن تغير الوضع بعد أن ألقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا حول رؤيته لتخفيف حدة التوتر وتوحيد شبه الجزيرة الكورية يوم السادس من شهر يوليو من العام في برلين بألمانيا، حيث قال إن خطته تعطي أولوية للم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، وعقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وبدأت خطة الرئيس "مون" تتحقق بعد أن عبّر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن نية بيونغ يانغ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية وإجراء حوار بين الكوريتين، وذلك في خطاب ألقاه "كيم" بمناسبة رأس السنة.

ومن ثم، قام وفد كوري شمالي مكوّن من مبعوثين خاصين بزيارة لكوريا الجنوبية مع الفريق الرياضي المشارك في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في شهر فبراير الماضي.

وردا على هذه الزيارة، قام وفد كوري جنوبي مماثل بزيارة لكوريا الشمالية في شهر مارس الماضي والتقى بالزعيم "كيم جونغ أون" واتفق معه على عقد محادثات قمة بين الكوريتين.

وبعد عودته إلى سيول ، قام الوفد الجنوبي بنقل نية الزعيم "كيم" لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" وقبل "ترامب" اقتراح "كيم" على الفور.

وعقدت الجولة الأولى من محادثات القمة الكورية يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم". وفي ختام تلك القمة أصدر قائدا الكوريتين بيان "بان مون جوم" الذي ينص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية وإنشاء نظام للسلام فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الكوري "مون جيه أين" قد قام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لعقد القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون".

وزار الرئيس "مون" واشنطن يوم الثاني والعشرين من مايو الماضي لإجراء مباحثات مع الرئيس "ترامب" حول سبل تقديم ضمانات أمنية لقيادة كوريا الشمالية، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن عقد محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ يوم الثاني عشر من يونيو في سنغافوره.

لكن الرئيس الأمريكي عن بعدها عن إلغاء القمة المرتقبة مع "كيم جونغ أون" ردا على الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهتها كوريا الشمالية ضد مناورات "ماكس ثاندرز" الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وضمن الجهود الرامية إلى عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" جولة ثانية من محادثات القمة مع الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" يوم السادس والعشرين من مايو الماضي، حيث أعرب "كيم" عن استعداده لإنهاء تاريخ الحرب والمواجهة من خلال إنجاح القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقد تم مجددا يوم السادس من يونيو الجاري تحديد موعد وموقع محادثات القمة الأمريكة الكورية الشمالية من خلال مباحثات عمل جرت بين البلدين في قرية الحدود "بان مون جوم" وفي سنغافوره.

