وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبرز أخبار القمة مع الولايات المتحدة

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم أخبارا عن القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي عقدت أمس والبيان المشترك الصادر عنها، وهو ما يختلف اختلافا كبيرا عن عادتها السابقة، حيث أظهرت صورة جديدة ومتغيرة. وقد نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرئيسية، بما فيها وكالة الأنباء وصحيفة "رودونغ"، أخبارا مفصلة عن القمة ونقلت أيضا البنود الأربعة في البيان المشترك بالتفصيل.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون" تبادل الآراء بشكل صريح مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول العلاقات بين البلدين وبناء نظام للسلام، بينما نشرت صحيفة "رودونغ" التابعة لحزب العمال الحاكم مقالات بشأن المباحثات مع 30 صورة على 4 صفحات. وقدمت الصحيفة البنود الأربع في البيان المشترك كما هي.



كما أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية على مطالبة الزعيم "كيم" بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، وأضافت أن الرئيس ترامب أوضح أنه يمكن وقف التدريبات العسكرية في أثناء الحوار. كما ذكرت أن الرئيس ترامب أعرب عن نيته رفع العقوبات عن كوريا الشمالية حسب تطورات المفاوضات وتحسن العلاقات.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الإفادات السريعة من قبل وسائل الإعلام الكورية الشمالية تعد من الأمور النادرة جدا. ففي السابق، كان يتم نشر الأخبار عن أنشطة الزعيم الكوري الشمالي عبر رقابة مشددة بعد عودته إلى بيونغ يانغ، ولم يكن يتم نشر أي أخبار عن أنشطته قبل القيام بها من أجل عدم توضيح تحركاته. وحتى زيارته الأخيرة إلى الصين تم نشر الأخبار عنها بعد عودته إلى بيونغ يانغ. ولكن بالنسبة لمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية فقد تم نقل الأخبار عنها مسبقا على نحو غير عادي. كما جاءت إفادات حول نتائج المباحثات بسرعة حتى قبل عودته إلى بيونغ يانغ، حيث تم شرح إنجازات المباحثات بشكل موسع، وهو ما أوضح صورة متغيرة لكوريا الشمالية.