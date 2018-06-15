الدوائر الاقتصادية تعلق آمالا على تأثيرات القمة الإيجابية

رحبت الدوائر الاقتصادية في كوريا الجنوبية بمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، معربة عن تطلعات كبيرة لأن يؤدي تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية.



وفي هذا السياق، أعربت معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية الكورية الجنوبية، بما فيها غرفة التجارة والصناعة، واتحاد رجال الأعمال، والاتحاد القومي للاقتصاديين، واتحاد التجارة الدولية، عن ترحيبها بنتائج القمة. كما أعربت الشركات الكبرى جميعا عن تطلعها إلى تفعيل الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتخفيف التوتر.



وقالت غرفة التجارة والصناعة إن قمة الأمس التاريخية ستفتح عصرا جديدا من السلام والتعايش. وأكدت على أن قطاع الأعمال سيتعاون بشكل فعال من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين. كما رحب اتحاد رجال الأعمال بالقمة معربا عن تطلعاته إلى إرساء نظام للسلام الدائم، وتوقع أن تكتسب اقتصادات الدول الواقعة في منطقة المحيط الهادئ، إلى جانب الكوريتين، دفعة جديدة إلى الأمام.



وقال الاتحاد القومي للاقتصاديين إن عصرا جديدا من الأمل في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ في المستقبل القريب، مشددا على أنه سيقوم بدوره في متابعة الأوضاع والتطورات ذات الصلة، خاصة على صعيد العلاقات بين الكوريتين.



أما الاتحاد الكوري للتجارة الدولية فقد أعرب عن أمله في أن يتم حل القضية النووية ورفع العقوبات عن كوريا الشمالية من أجل فتح طريق التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين على نحو مستدام وآمن.



وبالإضافة إلى ذلك، أعرب قطاع الأعمال عن تطلعه إلى استئناف العمل في مجمع "كيسونغ" الصناعي، وقال "شين هان يونغ" رئيس اتحاد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجمع إن مباحثات القمة بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة جرت على نحو سريع، ويبدو أن التعاون الاقتصادي بين الكوريتين سيسير على نفس المنوال.



يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قررت وقف العمل في مجمع كيسونغ في شهر فبراير من عام 2016 احتجاجا على إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية وإطلاقها صاروخا. وردا على ذلك قررت كوريا الشمالية إغلاق المجمع، وظل مغلقا منذ ذلك الوقت حتى الآن.



ويتوقع بعض الخبراء أن يسهم تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية في إيجاد الكثير من الفرص في المجال الاقتصادي وزيادة عدد المستثمرين الأجانب. لكن البعض الآخر يتخذ موقفا حذرا، بسبب شدة التقلبات المتعلقة بالقضية الكورية الشمالية، كما أن الهيكل الصناعي الكوري الشمالي غير مناسب للمساهمة في تحقيق نمو للشركات الكورية الجنوبية.