بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة إلى 2%

رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة مرة أخرى، مما أدى لزيادة الفرق مع سعر الفائدة في كوريا. كما يتوقع أن تقوم برفعه مرتين في النصف الثاني من هذا العام، وهو ما سيؤثر بقوة على الاقتصاد الكوري. وقد قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بـ0.25 نقطة مئوية أمس، ليصل إلى ما بين 1.75 % و2 %، بحيث وصل سعر الفائدة الأمريكي إلى مستوى 2 % لأول مرة منذ عام 2008. يذكر أن هذا الرفع جاء للمرة الثانية خلال هذا العام بعد المرة الأولى في شهر مارس الماضي. وقد بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ سياسة سعر الفائدة الصِفْريّ للتغلب على الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وبعد ذلك رفعت سعر الفائدة لأول مرة في عام 2015، ثم رفعته 6 مرات حتى مارس الماضي.

كما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع السعر مرتين في النصف الثاني من هذا العام. وكانت الأسواق المالية قد توقعت هذا الرفع ولكن زاد عدد مرات رفع سعر الفائدة من 3 مرات في الأصل إلى 4 مرات مما يشير إلى سرعة رفع سعر الفائدة الأمريكي.

ويرجع ذلك إلى النمو الثابت للاقتصاد الأمريكي حيث يقترب معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف القائم على نحو أسرع مما كان متوقعا، وتسجل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بما فيها نسبة البطالة ونسبة نمو إجمالي الناتج المحلي، أداءً جيدا.

ونتيجة لسرعة رفع سعر الفائدة الأمريكي، يزداد القلق من حدوث أزمة مالية في الدول الناشئة، بما في ذلك كوريا. فبعد رفع سعر الفائدة الأمريكي في شهر مارس الماضي، انقلب سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لأول مرة منذ 10 سنوات و7 أشهر. وكان البنك المركزي الكوري قد قرر تجميد سعر الفائدة في شهر مايو الماضي. ونتيجة لرفع سعر الفائدة الأمريكي هذه المرة، زاد الفرق في سعر الفائدة بين البلدين إلى 0.5%. ولهذا يزداد القلق من أن ذلك سوف يتسبب في خروج الأموال الأجنبية من البلاد.

