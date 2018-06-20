الحزب الحاكم يحقق فوزا مطلقا في الانتخابات المحلية

حقق الحزب الديمقراطي الحاكم أكبر فوز في التاريخ، في الانتخابات المحلية السابعة التي جرت بالأمس. وبهذا حصلت حكومة الرئيس "مون جيه إين" على محرك أقوى لإدارة الشؤون الوطنية بينما فقد المعسكر المعارض قدرته على المواجهة.

وقد حقق الحزب الحاكم فوزا في 14 منطقة من إجمالي 17 منطقة في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية بينما حقق حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي فوزيْن فقط في مدينة "ديغو" وشمال مقاطعة كيونغ سانغ، وفي جزيرة جيه جو اُنتخب المرشح المستقبل "وان هيه ريونغ". كما فاز الحزب الديمقراطي الحاكم بمناصب العاصمة وضواحيها في مقاطعة كيونغ كي وإنتشون، وحقق فوزا في مدينتي "بوسان" و"أولسان" ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ التي لم يفز فيها من قبل ولو مرة واحدة. ولذلك فإنه من غير المبالغ فيه القول إن الحزب الديمقراطي الذي يتخذ من منطقة "هونام" الواقعة في جنوب غرب البلاد قاعدة له قد حقق فوزا تاريخيا من خلال النجاح في دخول المناطق الشرقية. كما فاز مرشحو الحزب الديمقراطي في مقاطعة "تشونغ تشُنغ" ومنطقة "هونام" ومدينة "سيجونغ" جميعا ليحتل المركز الأول في جميع أرجاء البلاد. وفي انتخابات رؤساء الإدارات الأساسية البالغة 226 إدارة حقق الحزب الديمقراطي فوزا في أكثر من 150 منطقة بينما اكتفى حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بالفوز في حوالي 50 منطقة فقط. خاصة فاز الحزب الحاكم في 24 إدارة باستثناء إدارة منطقة "سوتشو"، من بين 25 إدارة في سيول. وحقق فوزا من طرف واحد في الانتخابات البرلمانية التكميلية أيضا حيث فاز مرشحوه بـ11 مقعدا من بين 12 مقعدا، بينما اكتفى الحزب المعارض الرئيسي بالفوز في مدينة "كيم تشون" في شمال مقاطعة كيونغ سانغ فقط. وترجع هذه النتيجة إلى تدهور حكومة الرئيسة "بارك كون هيه" وسيطرة مسألة السلام في شبه الجزيرة الكورية بعد ذلك. ورغم أن المعسكر المعارض ظل يصر على نظرية الضبط ومعاقبة الأخطاء في السياسات الاقتصادية إلا أنه لم يستطع استخدامها أمام مسألة السلام.

ونتيجة لذلك، حصلت حكومة الرئيس "مون" على محرك قوي لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية وتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى رفع مستوى معيشة الشعب وغيرها من السياسات. وفي المقابل، من المرجح أن تتعرض الأحزاب السياسية المعارضة لتأثيرات قوية سوف تؤدي إلى إعادة تشكيل هيكل المعسكر المعارض.

