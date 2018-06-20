السفير الأمريكي المرشح لدى سيول يؤكد على ضرورة وقف التدربيات العسكرية

أكد السفير الأمريكي المرشح لدى سيول الأدميرال المتقاعد "هاري هاريس" على ضرورة وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

جاء ذلك في تصريح أمام جلسة استجواب للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عقد أمس الخميس، حيث قال "هاريس" إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تغير بعد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأكد على ضرورة وقف التدريبات العسكرية المشتركة الرئيسية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل مؤقت للتعرف على مدى جدية الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تجاه المفاوضات مع واشنطن.

لكن "هاريس" أضاف أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ستستمر في إجراء مناوراتها العادية حتى في حالة وقف التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وحذر "هاريس" من خطورة التفاؤل المتعجل حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الضغوط الأمريكية القصوى والعقوبات الأممية قد دفعت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد أن تهديدات كوريا الشمالية النووية لا تزال قائمة، مشيرا بذلك إلى عدم اتفاقه في الرأي مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي قال إن تهديدات كوريا الشمالية النووية قد تمت إزالتها.

كما أكد "هاريس" على أهمية علاقات التحالف المتينة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معربا عن اعتقاده بأن تعهدات الولايات المتحدة بالتحالف مع كوريا الجنوبية لن تتغير.

وقال إن نشر نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية تستهدف فقط مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال بعد انتهاء لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أن" إن الولايات المتحدة قد توقف تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشرط أن يستمر الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.