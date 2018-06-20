الكوريتان تتفقان على إعادة خط الاتصال العسكري بينهما

اتفقت الكوريتان على إعادة تشغيل خط الاتصال العسكري بينهما.

جاء هذا الاتفاق في البيان الصحفي المشترك الصادر في أعقاب المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت أمس الخميس في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" بعد 10 سنوات ونصف من تعليقها.

وقال البيان المشترك إن الجانبين ناقشا ما ينص عليه بيان "بان مون جوم " الصادر في ختام محادثات القمة الكورية يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها في المباحثات العسكرية، وقف جميع الأعمال العدائية ضد الطرف الآخر، وإنشاء منطقة سلمية عند الحدود البحرية في البحر الغربي، وضمان الأمن العسكري لعمليات التبادل والتعاون والاتصالات بين الكوريتين.

كما اتفق الجانبان على إعادة فتح خطيْن للاتصال العسكري يربطان الجيشين في الكوريتين عبر المنطقتين الشرقية والغربية، ضمن الجهود الرامية إلى بناء الثقة العسكرية المتبادلة.

الجدير بالذكر أن خط الاتصال العسكري في المنطقة الغربية قد تم إعادة تشغيله هذا العام إلا أنه يقتصر على المكالمات الهاتفية فقط، وكان من الضروري إعادة فتح خط الفاكس.

أما الخط في المنطقة الشرقية فقد قطعته كوريا الشمالية من جانب واحد في شهر مايو من عام 2011، وظل مقطوعا منذ ذلك الحين.

ويمكن القول إن إعادة تشغيل خط الاتصال العسكري بين الكوريتين تعتبر من بين أكثر الأمور إلحاحا لتحسين العلاقات بينهما، على اعتبار أن ضمان الأمن العسكري أصبح أمرا ضروريا بالتوازي مع زيادة التبادلات بين الجانبين.

كما اتفقت الكوريتان على الالتزام بما توصلتا إليه في المباحثات العسكرية السابقة في شهر يونيو من عام 2004 ، من اتخاذ تدابير لمنع حدوث صراعات بينهما في البحر الغربي.

ولكن لم يتمكن الجانبان من تضييق شُقّة الخلافات حول إمكانية إنشاء منطقة سلمية عند الحدود البحرية في البحر الغربي، وجعل المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" منطقة منزوعة السلاح، وإنشاء خط ساخن بين قيادتي الجيشين الجنوبي والشمالي، وعقد اجتماع بين وزيري الدفاع.

