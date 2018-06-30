انتهاء المزاد العلني لترددات الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس

انتهى المزاد العلني لبيع ترددات الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس الذي يعتبر من أبرز التقنيات التي ستقود الثورة الصناعية الرابعة.

وبهذا من المتوقع أن تتسارع العمليات التحضيرية لتسويق الجيل الخامس من تقنيات الاتصالات المتنقلة المخطط له شهر مارس من العام القادم.

الجدير بالذكر أن الجيل الخامس من تقنيات الاتصالات المتنلقة يستخدم ترددات النطاق 28 غيغاهرتز العالي جدا.

وكان الجيل الأول من هذه التقنيات قد اقتصر على الاتصالات الصوتية الأساسية، أما الجيل الثاني منها فقد مكّن مستخدمي الهواتف النقالة من تبادل البيانات مثل الرسالة المكتوبة.

ومن خلال الجيل الثالث من هذه التقنيات، أصبح من الممكن تبادل البيانات المبنية على الوسائط المتعددة، ومن بينها الصور والفيديو.

ثم تم فتح عهد جديد بواسطة الجيل الرابع من تقنيات الاتصالات المتنقلة في عام 2011 حيث أصبح من الممكن تبادل البيانات الضخمة عبر الموبايلات.

ويمكن القول إن تقنية الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة تختلف تماما عن الجيل الرابع، حيث تصل سرعة إرسال البيانات للجيل الخامس إلى عشرات أضعاف سرعة الجيل الرابع.

وفي الواقع، يمكن إرسال واستقبال البيانات الخاصة بفيلم سينمائي عالي الجودة خلال ثانية واحدة.

ويمكن استخدام تقنية الجيل الخامس في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، بالإضافة إلى السيارات ذاتية القيادة التي تتطلب سرعة فائقة في تبادل البيانات.

كما يمكن استخدام هذه التقنية في بناء المدن الذكية التي يتم فيها التحكم في تنقية الهواء والمياه من خلال العديد من أجهزة الاستشعار.

ومن المتوقع أن تبدأ شركات الاتصالات الكورية الثلاث وهي: "إس كيه تليكوم" و"كيه تي" و"إل جي يو بلاس" في إنشاء شبكة تسويقية للجيل الخامس من الترددات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

