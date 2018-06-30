سيول وواشنطن تقرران تعليق التدريبات العسكرية المشتركة

قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعليق التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" بشكل مؤقت بهدف تخفيف القلق الأمني الكوري الشمالي وتسريع تنفيذ نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت وزارتا الدفاع الكورية والأمريكية اليوم الثلاثاء عن تعليق تدريبات "أولتشي حارس الحرية" العسكرية المشتركة، التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم، وأوضحتا أنهما ستواصلان إجراء مشاورات بينهما حول الإجراءات الإضافية.

وتعد تدريبات "أولتشي حارس الحرية" من بين أبرز المناورات العسكرية المشتركة الثلاث التي تنفذها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استعدادا لاحتمال نشوب حرب شاملة في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المعتاد أن تقام هذه التدريبات في أواخر شهر أغسطس من كل عام على شكل ألعاب حربية حاسوبية مشتركة بين قيادتي القوات الكورية والأمريكية ، حيث يشارك فيها من الجانب الكوري الهيئات الحكومية والشركات المدنية والفيالق البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى قوات المشاة البحرية، بينما تشارك فيها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية القادمة من القواعد الأمريكية الموجودة في الخارج.

وقالت وزارة الدفاع الكورية إنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن تعليق التدريبين العسكريين المشتركين الآخرين مع الولايات المتحدة، وهما "الحل الأساسي" و"فرخ النسر".

وتقام تدريبات "الحل الأساسي"، التي تستهدف تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك وتقوية القدرات القتالية المشتركة بين القوات الكورية والأمريكية، على المحاكاة الحاسوبية في شهر مارس كل عام.

أما تدريبات "فرخ النسر" فيشارك فيها الجنود والمعدات الحربية بشكل فعلي، وتقام فور انتهاء تدريبات "الحل الأساسي".

وقد وصفت بيونغ يانغ التدريبات العسكرية المشتركة الثلاث الرئيسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنها تمرينات على الهجوم عليها، وظلت تدعو سيول وواشنطن إلى التوقف عن إجرائها.

والآن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا بتعليق التدريبين العسكرين الآخرين بشكل مؤقت إذا استمر الحوار بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في العام القادم.

