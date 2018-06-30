كوريا الجنوبية تطلق تدريبات عسكرية قرب جزر دوكدو

بدأ سلاح البحرية الكوري اليوم الاثنين تدريباته العسكرية المنتظمة بالقرب من جزر "دوكدو" المتنازع عليها مع اليابان. وردا على ذلك، قدمت وزارة الخارجية اليابانية احتجاجا لنظيرتها الكورية على إجراء تلك التدربيات مطالبة بوقفها.

وتستهدف هذه التدريبات تعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي على التصدي للغزوات الخارجية، ويتم إجراؤها مرتين سنويا، الأولى: في النصف الأول والثانية في النصف الثاني من كل عام.

وتشارك في تدريبات هذه المرة التي تستمر يومين المدمرة "يانغ مان تشون" التي يصل وزنها إلى 3200 طن، و5 سفن حربية أخرى، وطائرات دورية بحرية من طراز "بي- 3 سي أوريون"، ومقاتلات من طراز "إف -15 كيه"، بالإضافة إلى طائرات عمودية من طراز "يو إتش – 60 بلاك هوك".

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية "تشيه هيون سو" بأن هذه التدريبات منتظمة وتستهدف الدفاع عن جزر "دوكدو" التابعة لكوريا الجنوبية، ورفض قبول مطالب اليابان بالتوقف عن إجرائها.

وكان مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية "غينزي كاناسكي" قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب الوزير المفوض في السفارة الكورية لدى طوكيو، حيث عبر له عن أسف الحكومة اليابانية بشأن قرار إجراء التدريبات. كما قدم الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول "كويتشي ميزيشيما" احتجاجا مماثلا لمدير قسم شؤون شمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الكورية .

الجدير بالذكر أن اليابان تدعى أن جزر "دوكدو" الواقعة في البحر الشرقي تابعة لأراضيها وتطلق عليها اسم جزر "تاكيشيما"، بينما هي في الواقع جزر كورية وتخضع فعليا لسيطرة الحكومة الكورية.

