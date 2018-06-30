كوريا الجنوبية تقترح سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود

تبين أن الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي قد ناقشا القضايا المتعلقة بسحب المدفعية الكورية الشمالية بعيدة المدى من الحدود، والتي كان قد تم استخدامها في القصف المدفعي على جزيرة "يون بيونغ" الكورية الجنوبية في عام 2010.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" عن مسؤول حكومي قوله إنه قد تم بحث إعادة تشغيل خط الاتصال العسكري بين الجيشين الكوريين الجنوبي والشمالي عبر المنطقة الغربية، وسحب المدفعيات الكورية الشمالية من الحدود، في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري في قرية الحدود "بان مون جوم".

وقال مسؤول آخر إن سحب المدفعية الكورية الشمالية من الحدود يعتبر أمرا أساسيا لتخفيف حدة التوتر العسكري في منطقة البحر الغربي، موضحا أن الكوريتين ستستمران في بحث تلك القضية.

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قامت بحفر أنفاق في المناطق الساحلية المطلة على البحر الغربي ونشرت العديد من قطع المدفعية طويلة المدى هناك، لتستخدمها في حالة الطوارئ من خلال إخراجها من الأنفاق.

ويقول الخبراء إنه من الصعب تدمير هذه المدفعية عن طريق قصفها، لأنها مخبأة في أعماق الأنفاق.

ومن المتوقع أن يتم في الجولات القادمة من المباحثات العسكرية بحث إمكانية نقل المدفعية الشمالية إلى المناطق الخلفية أو إغلاق مداخل الأنفاق التي تم فيها نشر المدفعية.

وكانت كوريا الشمالية قد شنت قصفا بالمدفعية على المناطق المدنية في جزيرة "يون بيونغ" الكورية الجنوبية يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر من عام 2010 باستخدام مدفعيتها بعيدة المدى.

واستمر ذلك القصف لمدة أكثر من 20 دقيقة، حيث أطلقت كوريا الشمالية من خلاله عشرات القذائف على جزيرة "يون بيونغ"، ورد الجيش الكوري الجنوبي على ذلك بإطلاق النيران أيضا. ثم جددت كوريا الشمالية شن القصف المدفعي ولمدة 30 دقيقة تقريبا، وردت كوريا الجنوبية بالمثل، مما أسفر عن مصرع أربعة كوريين جنوبيين، بمن فيهم جنديان، إلى جانب مواطنين مدنيين.

وإذا قامت كوريا الشمالية بالفعل بسحب مدفعيتها من الحدود فسيكون ذلك إجراءً ذا معنى خاص بشأن تخفيف حدة التوتر العسكري القائمة في شبه الجزيرة الكورية، كما سيكون أول خطوة حقيقية لإزالة وسائل التهديدات العسكرية وجعل البحر الغربي منطقة سلمية.

