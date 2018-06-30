بدء تلقي طلبات دعم تربية الأطفال اليوم

بدأت اليوم إجراءات التقدم بطلبات للحصول على الدعم المالي الحكومي لتربية الأطفال، ومن المقرر أن يبدأ تقديم ذلك الدعم يوم 21 سبتمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن دعم الطفولة سيتم تقديمه بمقدار 100 ألف وون شهريا لكل طفل دون الـ6 أعوام بشكل منفصل مع علاوة الرعاية المنزلية القائمة. وجاء تطبيق هذا النظام من أجل توفير بيئة نمو صحي وتعزيز الحقوق الأساسية ولرفاهية الأطفال.

وكان البرلمان الكوري قد صادق في شهر فبراير الماضي على قانون دعم الطفولة الذي ينص على تقديم دعم مالي بناء على معيارين، هما سن الطفل ومستوى دخل أسرته. وحسب معيار السن، سيتلقى جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، ذلك الدعم المالي. وحسب معيار مستوى الدخل، سيتم تقديم الدعم إلى جميع الأسر المكونة من أكثر من فرد واحد، والتي لا يتجاوز حجم دخلها المعترف به 11 مليونا و700 ألف وون شهريا بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد والتي تضم طفلا واحدا، وبالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد، 14 مليونا و360 ألف وون، وبالنسبة للأسر المكونة من 5 أفراد 17 مليونا و200 ألف وون.

ولهذا فإنه تقريبا جميع الأسر التي لديها أطفال سوف تتلقى ذلك الدعم المالي.

ويمكن لهذه الأسر التقدم بطلب الحصول على الدعم المالي من خلال زيارة مراكز خدمة المواطنين في أحيائهم أو عبر الإنترنت. وسيتم تقديم الدعم حسب تاريخ التقدم بالطلبات. وإذا تم التقدم بالطلب حتى الثلاثين من شهر سبتمبر سيمكن الحصول على الدعم بدءا من شهر سبتمبر، وإذا تم التقدم بالطلب في شهر أكتوبر سيمكن الحصول عليه بدءا من شهر أكتوبر.

وتتجه الأنظار الآن إلى مدى كفاءة نظام الدعم المالي للطفولة في تشجيع الإنجاب.

