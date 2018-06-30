القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والصين

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى بكين بالأمس حيث عقد مباحثات قمة مع نظيره الصيني "شي جين بينغ". ويرى المحللون أن زيارة كيم استهدفت تعزيز مكانته في الحوار مع الولايات المتحدة من خلال توثيق علاقاته مع الصين.

وقد عقد "كيم" مباحثات قمة مع "شي" صباح الأمس ثم مأدبة عشاء أيضا. ونقلت وسائل الإعلام الصينية الحكومية خبرا على نحو سريع حول وصول كيم إلى بكين حتى قبل مرور ساعة واحدة من وصوله، حيث أفادت بأن الجانبين تبادلا الآراء حول نتائج مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية والتقييمات والآراء والمواقف حولها.

وفي مباحثات القمة أظهر الجانبان العلاقات المتينة والوثيقة بينهما بوضوح، حيث أكد كيم على التعاون الوثيق مع الصين، بينما أعلن شي عن دخول العلاقات الكورية الشمالية الصينية إلى مرحلة جديدة من التطور. وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن عزيمته وإرادته تطوير علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين الجانبين، بينما قال الرئيس الصيني إن بلاده سوف تستمر في أداء دور بناء في المستقبل. وبعد ذلك أقيمت مأدبة عشاء كبيرة وفاخرة بصحبة عروض فنية، وحضرها الزعيمان وزوجتاهما.

تجدر الإشارة إلى أن .زيارة كيم إلى الصين هي الثالثة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبعد مرور أسبوع واحد فقط من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في سنغافوره. وقد كان من المتوقع أن يقوم كيم بزيارة إلى الصين بعد قمة سنغافوره، لأن الصين تعد دولة التحالف الوحيدة التي تثق بها كوريا الشمالية.

ومن المؤكد أن الزعيم الكوري الشمالي سعى من خلال هذه الزيارة إلى تقاسم ما نوقش في مباحثات القمة مع الولايات المتحدة والبحث عن استراتيجيات مشتركة استعدادا للمفاوضات اللاحقة مع الولايات المتحدة. فكوريا الشمالية التي ستجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية، تحتاج إلى قوة دعم موثوق بها، بينما تحتاج الصين إلى تعزيز مكانتها من خلال التدخل بشكل أعمق في عملية بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ومن اللافت للنظر أن رئيس الوزراء "بارك بونغ جو" ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم "بارك تيه سونغ"، كانا ضمن الوفد الكوري الشمالي في زيارة "كيم" إلى الصين. تجدر الإشارة إلى أن "بارك" قام في الشهر الماضي بزيارة تفقدية إلى بعض المواقع الصناعية في الصين على مدار 11 يوما. ويشير وجوده ضمن الوفد الكوري الشمالي إلى أن من بين أهم أهداف الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، كما يشير أيضا إلى احتمال تكثيف الجهود الصينية لتختفيف العقوبات عن كوريا الشمالية أو رفعها.

