القوات الأمريكية تغادر يونغ سان بعد بقائها هناك 73 عاما

من المقرر أن تغادر القوات الأمريكية في كوريا منطقة "يونغ سان" في سيول وتقيم مراسم افتتاح مقرها الجديد في قاعدة" هامفريس" في مدينة بيونغ تيك يوم 29 من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يكون ذلك التحرك بمثابة فرصة لتغيير ماهية القوات الأمريكية في كوريا لأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يمر حاليا بمرحلة تحول تاريخي.

ويضم المقر الجديد في بيونغ تيك مبنى رئيسيا مكونا من 4 طوابق، ومبنى فرعيا مكونا من طابقين على مساحة 240 ألف متر مربع. وتبلغ إجمالي مساحة قاعدة هامفريس 14 مليونا و680 ألف متر مربع، لتصبح الأكبر مساحة من بين قواعد القوات الأمريكية في الخارج.

ويذكر أن الوحدة العسكرية رقم 8 من القوات البرية الأمريكية الموجودة في كوريا قد انتقلت بالفعل إلى بيونغ تيك في شهر يوليو من العام الماضي. وتضم القاعدة الأمريكية عددا من المنشآت الخاصة للجنود الأمريكيين وأسرهم، بما في ذلك مدارس ومحلات تجارية وبنوك وملاعب.

ويرجع تاريخ وجود مركز قيادة القوات الأمريكية في يونغ سان إلى عام 1945، حيث دخلت القوات الأمريكية إلى كوريا في شهر سبتمبر من ذلك العام بعد نهاية حرب المحيط الهادئ، وتولت مهمة نزع الأسلحة من الجنود اليابانيين وحفظ الأمن في كوريا. وفي عام 1949 انسحبت أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين من كوريا، وبقي 482 جنديا فقط ضمن فريق المستشارين العسكريين. ولكن بعد نشوب الحرب الأهلية الكورية في عام 1950 دخل الكثير من الجنود الأمريكيين إلى كوريا ضمن قوات الأمم المتحدة.

ومن ثم، تم تأسيس مركز قيادة القوات الأمريكية في كوريا في شهر يوليو من عام 1957 وظلت قاعدة "يونغ سان" مقرا لقيادة القوات الأمريكية منذ تلك الفترة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ظل يعرب مرارا عن إرادته تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية.

