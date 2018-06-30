الرئيس مون يزور روسيا

يبدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم زيارة إلى روسيا تستمر 4 أيام، ويعقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، كما سيقوم بتشجيع المنتخب الكوري الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم هناك.

وقد غادر مون مطار سيول صباح اليوم متوجها إلى روسيا في زيارة تستمر 4 أيام، يستهلها اليوم بإلقاء كلمة أمام مجلس النواب الروسي، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بذلك، ثم يلتقي برئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف".

وبعد ظهر الغد الجمعة، سيعقد مون قمة مع نظيره "بوتين" ثم يحضر معه مأدبة عشاء.

وكان الرئيسان قد التقيا مرتيْن من قبل، الأولى في قمة مجموعة العشرين في شهر يوليو من عام 2017، والثانية في منتدى اقتصاد الشرق في شهر سبتمبر من نفس العام.

وينتظر أن يؤكد مون خلال مباحثاته في روسيا على أنه إذا تم بناء نظام السلام بين الكوريتين، فمن الضروري أن يتطور إلى نظام للتعاون الأمني متعدد الأطراف في كل منطقة شمال شرق آسيا على المديين المتوسط والبعيد، وسيطلب من بوتين التعاون بهذا الصدد.

وكان مون قد شدد في لقاء أجراه بالأمس مع الصحافة الروسية على التعاون متعدد الأطراف في شمال شرق آسيا. وقال أيضا أنه والرئيس بوتين يشتركان في نفس الهدف من نزع الأسلحة النووية الكاملة وبناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن كوريا الجنوبية وروسيا ستتعاونان تعاونا وثيقا حتى النهاية.

وبعد ذلك سينتقل الرئيس مون إلى منطقة "روستوف نا دونو" حيث يشجع بنفسه المنتخب الكوري في المبارة التي ستقام هناك بين المنتخبين الكوري والمكسيكي، وهي أول مرة أيضا يقوم فيها رئيس كوري بتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في الخارج.

ويذكر أنه بعد مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية الأخيرة تتحرك الدول ذات الصة بقضايا شبه الجزيرة الكورية تحركات نشطة، حيث أظهرت كوريا الشمالية والصين تعاونا وثيقا بينهما قبل المفاوضات الحقيقية حول نزع الأسلحة النووية. ومن المتوقع أن تتيح زيارة مون إلى روسيا فرصة لتثبيت التعاون مع دول الجوار في عملية بناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية.

