الحكومة تكشف عن مشروع التوجيهات المنقحة لمناهج كتب التاريخ

كشفت وزارة التعليم الكورية أمس الخميس عن مشروع المناهج الدراسية المنقحة الذي سيكون توجيها لتأليف كتب التاريخ الحكومية التي سيتم استخدامها في المدارس المتوسطة والثانية اعتبارا من عام 2020.

والجدير بالذكر أن المناهج الدراسية تستخدم عموما كتوجيه أساسي لشركات النشر العاملة في إصدار أنواع مختلفة من الكتب المدرسية الحكومية للمدارس المتوسطة والثانوية، حيث تقوم هذه الشركات بتأليف محتويات الكتب المدرسية بناء على التوجيه الأساسي الذي تضعه وزارة التعليم.

وسيتم إقرار المناهج الدراسية المنقحة خلال شهر يوليو القادم بعد الاستماع إلى آراء واسعة النطاق لمدة عشرين يوما بدءا من اليوم الجمعة وحتي يوم الثاني عشر من يوليو.

وبموجب مشروع المناهج المنقحةـ سيتم استخدام تعبير "الديمقراطية" بدلا من "الديمقراطية الحرة" على اعتبار أن تعبير "الديمقراطية الحرة" هو جزء من مفهوم "الديمقراطية" الذي يشتمل عناصر مختلفة، مثل الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والرفاهية.

ويشار إلى أن الدستور الكوري الذي تم تنقيحه عام 1987، ينص على إنشاء نظام أساسي مبني على الديمقراطية الحرة، بينما يرى المعسكر المحافظ أن تعبير "الديمقراطية" قد يتم ترجمته إلى "الديمقراطية الإشتراكية" أو "الديمقراطية الشعبية".

وفيما يخص تأسيس دولة كوريا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1948، سيتم استخدام تعبير "تأسيس حكومة جمهورية كوريا" بدلا من "تأسيس جمهورية كوريا"، وذلك في إطار احترام شرعية الحكومة الكورية المؤقتة التي كانت قائمة في شنغهاي في الصين قبل استقلال كوريا من الاحتلال الياباني، وتاريخ حركة الاستقلال.

وقد أكدت المناهج المنقحة أيضا على أن كوريا الشمالية هي التي شنت الحرب ضد كوريا الجنوبية يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1950 .

