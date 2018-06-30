تشكيل فريق تحقيقات خاص لإعادة الأموال المختفية في الخارج

قام مكتب المدعى العام الأعلى الكوري اليوم الجمعة بتشكيل فريق تحقيق خاص بإعادة العائدات غير الشرعية المختفية في الخارج.

وجاء تشكل هذا الفريق بناء على تعليمات أصدرها الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الرابع عشر من شهر مايو الماضي حيث أكد أن التهرب من الضرائب من خلال إخفاء الأصول في الخارج بطريقة غير شرعية يعتبر سلوكا معاديا للمجتمع ويؤثر سلبا على العدالة.

وسيتكون فريق التحقيق من 17 عضوا، من كل من النيابة العامة وهيئات الضرائب والجمارك والرقابة المالية، وسيرأسه "لي وون سوك" المدعي العام في مكتب "يوجو" الإقليمية للنيابة العامة الذي كان يقوم بإجراء تحقيقات في فضيحة إساءة استخدام السلطة للرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه".

ويتوقع المراقبون أن يستهدف فريق التحقيقات العثور على الأصول التي يشتبه بأن كلا من الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" و"تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، قد قاما بإخفائها في الخارج، وإعادتها إلى البلاد.

كما يتوقع أيضا أن تستهدف التحقيقات الكشف عن التهرب الضريبي الذي ترتكبه الشركات الكورية الكبرى، ومنها مجموعة شركات "هان جين" الخاضعة للتحقيقات حاليا، من خلال إخفاء أصولها في الخارج.

ويعد إخفاء الأصول في الخارج طريقة سائدة تستخدمها الشركات الكبرى والأغنياء للتهرب من الضرائب حيث من المعتاد أن يقوموا بإنشاء شركات وهمية في دول التهرب الضريبي.

وفي الواقع، شهد حجم الأموال المختفية في الخارج زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الضرائب الإضافية المفروضة على التهرب الضريبي تريليونا و319.2 مليار وون في العام الماضي، بعد أن كانت 825.8 مليار وون في عام 2012.

ولذلك، صارت هناك حاجة ماسة لوجود جهة مسؤولة عن مكافحة التهرب من الضرائب، وهو ما أدى إلى تشكيل فريق التحقيق الخاص بإعادة العائدات غير الشرعية المختفية في الخارج.

