الصين تتهد بالتعاون مع كوريا واليابان في تخفيض الغبار الدقيق

تعهدت الحكومة الصينية بالتعاون الوثيق مع كل من كوريا الجنوبية واليابان في جهود محاربة الغبار الدقيق.

واتفقت كوريا الجنوبية واليابان والصين على أن تصدر كل دولة تقريرا عن خطتها لمعالجة تلوث الهواء ونتائج تنفيذها.

جاء هذا الاتفاق في الدورة العشرين من اجتماعات وزراء البيئة للدول الثلاث، التي عقدت أمس الأحد في مدينة "سوتشو" الصينية، حيث شاركت في هذه الدورة وزيرة البيئة الكورية "كيم أون كيونغ" ونظيراها الصيني "لي جان جي" والياباني "ماساهارو نكاكاوا".

وعبر الوزراء المشاركون عن رضائهم عن برنامج التعاون البيئي المشترك الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2015 ، ووقعوا على اتفاقية تتكون من أربعة بنود.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الدول الثلاث بالكشف عن تقرير حول نتائج البحوث الخاصة بالغبار الدقييق العابر للحدود قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين في العام القادم، حيث لم يتم إصدار هذا التقرير هذا العام بسبب اعتراض الجانب الصيني.

وفي هذا الخصوص، صرح وزير البيئة الصيني "لي جان جي" للصحفيين الكوريين بأن الحكومة الصينية لا تزال تعتزم اتخاذ إجراءات وقائية ضد انتشار الغبار الدقيق، موضحا أن الجهود الصينية المبذولة لتخفيض الغبار الدقيق قد حققت نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الصيني إلى أن متوسط كثافة الغبار الدقيق في بكين قد شهد انخفاضا ليصل إلى 58 مايكروغرام لكل متر مكعب بعد أن كان 80.5 مايكروغرام عام 2013.

وقال إن الحكومة الصينية قد قامت بإنشاء مركز خاص بحل مشكلة الغبار الدقيق يعمل فيه ما مجموع 1500 من أبرز العلماء في الصين، مؤكدا أن الباب مازال مفتوحا أمام كل من كوريا الجنوبية واليابان للتعاون المشترك في حل هذه المشكلة.

