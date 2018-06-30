الذكرى الثامنة والستون على نشوب الحرب الكورية

أقيمت اليوم الاثنين احتفالات بالذكرى الثامنة والستين على نشوب الحرب الكورية.

وأقيم احتفال في سيول بحضور أكثر من 5 آلاف من قدامى المحاربين والمسؤولين الحكوميين والجنود والمواطنين ، بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في الحرب الكورية ضمن قوات الأمم المتحدة.

كما أقيمت احتفالات مماثلة في 17 من المدن الكبيرة والمقاطعات وأكثر من 200 منطقة في أرجاء مختلفة من البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" في كلمة ألقاها في الاحتقال أن تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية سيكون أبرز المكافآت للتضحيات التي قدمها قدامى المحاربين الكوريين والأجانب خلال الحرب الكورية.

كما أكد أيضا أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية والازدهار المشترك للشعبين الكوريين الجنوبي والشمالي بالإيمان والمثابرة متغلبة على الصعوبات التي ستواجهها مسيرة السلام.

وقال رئيس الوزراء إن الشعب الكوري استطاع تحقيق تقدم ملموس من لا شيء نتيجة للتضحيات التي قدمها قدامى المحاربين الكوريين والأجانب المشاركين في الحرب الكورية .

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتعاون مع كوريا الشمالية في العثور على رفات الجنود الكوريين الجنوبيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

وكانت الحرب الكورية قد اندلعت يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1950 الذي هاجمت فيه كوريا الشمالية بشكل مفاجئ كوريا الجنوبية، وتوسع نطاق الحرب بعد ذلك، حيث قامت 16 دولة بما فيها الولايات المتحدة بإرسال جنودها ضمن قوات الأمم المتحدة لمساعدة كوريا الجنوبية. ومن ثم شاركت القوات الصينية في هذه الحرب واقفة لجانب كوريا الشمالية. واستمرت الحرب حتى يوم السابع والعشرين من شهر يوليو عام 1953 الذي تم فيه توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين قيادة قوات الأمم المتحدة وكوريا الشمالية والصين.

وأسفرت الحرب الكورية عن متقل وفقدان وإصابة أكثر من 3.5 مليون من الجنود والمدنيين من الكوريتين وقوات الأمم المتحدة والقوات الصينية.

