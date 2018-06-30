مراجعة طلبات اليمنيين للجوء إلى جزيرة جيجو الكورية

بدأ مكتب الهجرة وشؤون الأجانب في جزيرة جيجو الكورية أمس الاثنين عملية مراجعة للطلبات التي تقدم بها مواطنون يمنيون للجوء للجزيرة.

الجدير بالذكر أن 549 يمنيا قد دخلوا جزيرة جيجو منذ عام 2015 الذي اشتدت فيه الحرب الأهلية اليمنية، ويقيم 486 منهم حاليا هناك، بينما غادر الباقون إلى بلادهم أو انتقلوا إلى مناطق أخرى.

ويتوقع أن تستغرق عملية مراجعة الطلبات التي قدمها المقيمون حاليا في الجزيرة ست ساعات في المتوسط لكل شخص، بحيث يتم التأكد من البيانات الخاصة به، بما في ذلك مسقط رأسه، وأعضاء أسرته، وسبب طلبه اللجوء، ومدى الاضطهاد الذي تعرض له.

ومن المتوقع أيضا أن تستغرق مراجعة كل الطلبات المقدمة ما يتراوح بين 6 أشهر و8 أشهر، حيث سيقوم مكتب الهجرة وشؤون الأجانب في جزيرة جيجو بإعداد تقرير عن نتائج المراجعة يتم من خلاله إصدار سماح لليمنيين بالإقامة في الجزيرة أو منحهم حق اللجوء إليها.

ويمكن لكل من لا يتمكن من الحصول على حق اللجوء تقديم اعتراض للمكتب.

ويرجع السبب في تدفق اللاجئين اليمنيين إلى جزيرة جيجو إلى السماح للأجانب بزيارة الجزيرة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول.

ويشار إلى أن الحرب الأهلية في اليمن قد اندلعت في شهر مارس من عام 2015 وهي مستمرة حتى الآن، وقد أسفرت عن نزح أكثر من مليوني لاجئ.

وغادر بعض أولئك اللاجئين اليمنيين متوجهين إلى ماليزيا التي يمكن الإقامة فيها لمدة 90 يوما دون تأشيرة دخول.

وبعد انتهاء صلاحية تأشيرات الدخول في ماليزيا غادر بعضهم إلى جزيرة جيجو الكورية التي يمكن زيارتها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول، حيث بلغ عدد اللاجئين اليمنيين المقيمين في الجزيرة 561 شخصا حتى يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

ومع تزايد أعداد اللاجئين اليمنيين في جزيرة جيجو، أدرجت الحكومة الكورية اليمنيين ضمن قائمة الممنوعين من دخول الجزيرة دون تأشيرة دخول، واتخذت قرارا بمنعهم من مغادرة الجزيرة إلى مناطق أخرى من البلاد، وهو ما أثار صعوبات في معيشتهم نتيجة لتعرضهم لصعوبات في التواصل اللغوي والاختلافات الثقافية وعدم التأهل للعمل.

