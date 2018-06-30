إلغاء بيونغ يانغ تجمعات جماهيرية ضد واشنطن دليل على التغيير

تبين أن كوريا الشمالية لم تقم بتنظيم تجمعات جماهيرية ضد الولايات المتحدة كان من المعتاد إقامتها يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو سنويا، وهو يوم ذكرى اندلاع الحرب الأهلية الكورية، مما يدل على حدوث تغيير بشأن التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أمس الاثنين إن كوريا الشمالية قد تخلت للمرة الأولى عن تنظيم تجمعاتها السنوية المناهضة للإمبريالية الأمريكية، ووصفت تصرفات بيونغ يانغ هذه بأنها مبادرة لإظهار حسن النوايا تجاه تحسين العلاقات مع واشنطن، خاصة بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية ظلت تخصص الفترة من يوم الخامس والعشرين من يونيو، الذي اندلعت فيه الحرب الكورية، وحتى يوم السابع والعشرين من يوليو، الذي تم فيه توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، شهرا للمسيرات المعادية للإمبريالية الأمريكية.

وكان يتم خلال تلك الفترة تنظيم أحداث وفعاليات منتوعة خاصة بالتعليم الإيديولوجي ضد الإمبريالية الأمريكية، وفي مقدمتها تجمعات جماهيرية يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو، وهي تعتبر من أبرز الأحداث السياسية الرمزية.

وقد شارك في التجمع الجماهيري الذي عقد في العاصمة بيونغ يانغ العام الماضي حوالي 100 ألف شخص.

وقالت وكالة "أسوشيتيد بريس" إن وسائل الإعلام الكورية الشمالية قد قامت بخلق جو من الاسترضاء خلال بضعة شهور قبل انعقاد محادثات القمة مع الولايات المتحدة، وقامت أيضا بنشر تعليقات وصور وفيديوهات ذات صلة بعد انتهاء القمة.

وأضافت الوكالة أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية بدأت تستخدم تسمية كاملة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بدلا من تسميتها المختصرة السابقة وهي "ترامب".

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية زادت من هجومها الإيديولوجي على القيم الرأسمالية في الوقت الذي خففت فيه من دعاياتها المعادية للولايات المتحدة، مؤكدة أن زيادة الأنشطة الدبلوماسية لكوريا الشمالية لا تعنى أنها مستعدة للتخلى عن الإيديولوجيا الاشتراكية.

