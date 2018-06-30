لجنة الحد الأدنى للأجور تسعى إلى اتخاذ قرار حول الحد الأدنى للعام القادم

صرحت لجنة الحد الأدنى للأجور بأنها قد توافق على مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم دون مشاركة قطاع العمل. وتعتبر هذه التصريحات إنذارا نهائيا إلى القطاع الذي ظل يرفض المشاركة في مناقشة الحد الأدنى للأجور.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عقدت اللجنة اجتماعا عاما بالأمس، وقالت إنها ستعقد اجتماعا عاما آخر بعد غد الجمعة وأنها قررت وضع الحد الأدنى للأجور للعام القادم من خلال مناقشات معمقة في حالة عدم مشاركة ممثلي العمال.

وقد شارك في اجتماع أمس 17 عضوا، وهم 9 أعضاء يمثلون المصالح العامة، و8 أعضاء يمثلون أرباب العمل، بينما لم يشارك اي ممثلين عن العمال.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحد الأدنى للأجور تمثل جهة الحوار الاجتماعي التي يشارك فيها ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وقد ظل ممثلو العمال يقاطعون اجتماعات اللجنة احتجاجا على توسيع نطاق حساب الحد الأدنى للأجور. وتشير عبارة "توسيع نطاق حساب الحد الأدنى للأجور" إلى ما ورد في القانون المعدل للحد الأدنى للأجور الذي وافق عليه البرلمان يوم 28 من الشهر الماضي.

وينص القانون المعدل على إدخال أكثر من 25% من المكافآت المالية المنتظمة و7% من تكاليف الرفاهية مقابل الحد الأدنى للأجور، في حساب الحد الأدنى للأجور. ونتيجة لذلك تم تغطية جزء كبير من آثار رفع الحد الأدنى للأجور مما أثار رفضا من قبل العمال.

وسوف ينتهي موعد مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور للعام القادم يوم الـ28 من هذا الشهر حسب القانون، كما ستنتهي فترة الإشعار حول القرار يوم الـ5 من أغسطس، مما يشير إلى وجود مهلة لتحديد الحد الأدنى للأجور حتى ذلك الوقت.

يذكر أن لجنة الحد الأدنى للأجور قد أعربت عن نيتها الموافقة على الحد الأدنى للأجور للعام القادم حتى ولو لم يشارك قطاع العمال، مشيرة إلى أنها ستواصل إقناع ممثلي العمال بالعودة إلى المفاوضات.

وتتجه الأنظار الآن إلى القرار الذي سيتخده أكبر اتحاديْن لنقابات العمال في كوريا بشأن المشاركة في المناقشات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم.

