الكوريتان تفحصان منطقة ربط السكك الحديدية بينهما الشهر القادم

من المقرر أن يتم استئناف التعاون بين الكوريتين في مجال السكك الحديدية لأول مرة منذ 10 سنوات بعد أن وافقتا على إجراء عملية فحص مشترك استعدادا لربطهما عبر السكك الحديدية. وعقد الطرفان محادثات خاصة لقسم تعاون السكك الحديدية في منطقة "بان مون جوم" الحدودية بالأمس، حيث أصدرتا بيانا مشتركا في هذا الشأن.

وقرر الجانبان تكوين فريق بحث مشترك لتحديث خط "دونغ هيه" وخط "كيونغ أوي"، كما اتفقا على إجراء بحث مشترك في الجزء الشمالي لخطي السكك الحديدية. ومن المقرر إجراء فحص مشترك هناك في منتصف شهر يوليو القادم حيث سيتم فحص نظام الإشارات والاتصالات والتعرف على إجراءات المتابعة استعدادا لربط السكك الحديدية بين الجانبين.

وسيقوم الجانبان بعد ذلك بعملية بحث مشترك في جميع الأجزاء الشمالية من خط "كيونغ أوي" الذي يربط منطقة "كيسونغ " بمنطقة "شين اوي" في كوريا الشمالية.

ويذكر أن خط "كيونغ أوي" يربط بين مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية بمنطقة "شين أوي" الكورية الشمالية. ومنطقة الربط بين الكوريتين في هذا الخط تبدأ من منطقة "مون سان" الكورية الجنوبية وتنتهي في منطقة كيسونغ في كوريا الشمالية.

أما خط "دونغ هيه" فيبدأ في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية ويمتد إلى منطقة "خاسان" الروسية مرورا بالساحل الشرقي لكوريا الشمالية. ومنطقة الربط بين الكوريتين في هذا الخط تبدأ من "جيه جين" في كوريا الجنوبية وحتى جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن خط "دونغ هيه" مقطوع حاليا بطول 104 كيلومترات من منطقة "كانغ نُنغ " وحتى منطقة "جيه جين" في الجنوب.

ويكتسب اتفاق الجانبين أهمية كبرى لأنه سيؤدي إلى توصيل خطي السكك الحديدية في الكوريتين بخط "أوراسيا"، بحيث يمتد خط "كيونغ أوي" إلى خط السكك الحديدية في الصين عبر منطقة "دانغ دونغ"، بينما يمتد خط "دونغ هيه" إلى خط السكك الحديدية العابر لمنطقة منشوريا مرورا بمنطقة "تومون" الصينية، كما يمكن مده إلى خط السكك الحديدية العابر لمنطقة سيبريا الروسية.

وقد سبق لكوريا الجنوبية أن انضمت يوم 7 من هذا الشهر إلى منظمة التعاون في السكك الحديدية حتى تستطيع المشاركة في إدارة القطارات الخاصة بمنطقة أوراسيا.

