الجيش الكوري يوفر نظام خدمة بديلة لشهود يَهْوَه

قالت وزارة الدفاع الكورية إنها ستقوم في أسرع وقت ممكن بتوفير نظام للخدمة البديلة لطائفة "شهود يهوه" المسيحية.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في حكمها أمس الخميس بأن القانون الذي ينص على معاقبة أعضاء طائفة "شهود يهوه" الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية لأنها تتعارض مع قناعتهم الدينية، هو دستوري، لكنها دعت في الوقت نفسه الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع نظام خاص بأداء الخدمة البديلة للخدمة العسكرية حتى نهاية العام القادم.

وكانت وزارة الدفاع قد وضعت خطة خاصة بالخدمة البديلة لأعضاء شهود يهوه في عام 2007، وشملت الخطة أداء الخدمة البديلة في المستشفيات الخاصة، بما في ذلك مستشفيات إعادة التأهيل والأمراض النفسية، بالإضافة إلى دور رعاية المسنين.

وقضت المحكمة الدستورية بأن تكون مدة الخدمة البديلة ضعف مدة الخدمة العسكرية العادية وبشرط أن يقيم مؤدي هذه الخدمة في المنشأة ذات الصلة.

وتنص المادة الأولى من البند الثامن والثمانين من قانون الخدمة العسكرية على فرض عقوبات جنائية على من يرفض أداء الخدمة العسكرية دون أسباب وجيهة، حيث يتم سجنه لمدة تصل إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وفي الواقع، أثارت معاقبة أعضاء "شهود يهوه" جدلا حادا، حيث طالب أولئك الأعضاء المحكمة الدستورية مرات عديدة بأن تحكم ما إذا كان رفضهم أداء الخدمة العسكرية دستوريا أم لا، ومن ثم أصدرت المحكمة حكما يقضى بأن رفضهم أداء الخدمة العسكرية مخالف للدستور.

وأصدرت المحكمة الدستورية هذه المرة حكما يختلف قليلا عن أحكامها السابقة حيث قضت أن رفضهم أداء الخدمة العسكرية يخالف القانون، لكنها عرضت اقتراحا يتم من خلاله وضع نظام للخدمة البديلة لأعضاء شهود يهوه.

كما قضت المحكمة باتخاذ تدابير صارمة بشأن اختيار مؤدي الخدمة البديلة للتأكد من مدى جديته في اعتناق مذهب "شهود يهوه".

