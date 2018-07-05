سيول وبيونغ يانغ تتفقان على تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية

اتفقت الكوريتان على تحديث الطرق السريعة في كوريا الشمالية، ومن المتوقع أن يتم إجراء المزيد من المباحثات حول تعزيز تبادل الزيارات بين الكوريتين عبر البر.

جاء هذا الاتفاق في بيان صحفي مشترك صدر في ختام اجتماع عقد بالأمس الخميس بين مسؤولي الجانبين في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".

وسيتم بموجبه، تحديث الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي "كيسونغ" و"بيونغ يانغ"، وطريق سريع آخر يربط بين مدينتي "كوسونغ" و"وان سان".

وأكد الجانبان أن مشروع تحديث الطريقين السريعين في كوريا الشمالية سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والازدهار المشترك بين الكوريتين.

وفي إطار تنفيذ هذا المشروع، اتفقت الكوريتان على تشكيل فريق مشترك في أوائل شهر أغسطس القادم ليعمل على إجراء تقييم للوضع على الأرض.

كما اتفقتا على بدء العمل في تحديث الطرق السريعة في أسرع وقت ممكن فور انتهاء اتخاذ الإجراءات التحضيرية، وزيادة التعاون المشترك في تطوير التقنية الحديثة اللازمة لبناء الطرق السريعة وإدارتها.

الجدير بالذكر أن بيان "بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي ينص على ربط الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بينهما وتحديثها.

ويمكن ربط الطريق السريع بين مدينتي "كيسونغ" و"بيونغ يانغ" في كوريا الشمالية بالطريق السريع بين مدينتي "مون سان" و"موكبو" في كوريا الجنوبة بعد بناء طريق سريع يربط بين مدينتي "كيسونغ" الكورية الشمالية و"مون سان" الجنوبية يصل طوله إلى 19 كيلومترا.

أما الطريق السريع الآخر بين مدينتي "كوسونغ" و"وان سان" في كوريا الشمالية فيصل طوله إلى 900 كيلومتر، ويمكن ربطه بالطريق السريع الذي يتمد من خط الحدود بين الكوريتين إلى مدينة "بوسان" الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية.

ويمكن تمديد هذا الطريق إلى المحافظات الثلاث الواقعة في شمال شرق الصين وروسيا.

