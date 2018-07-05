اليونسكو تدعو اليابان إلى الاعتراف بأعمالها في الماضي

دعت منظمة اليونسكو اليابان من جديد إلى الاعتراف بأعمالها في الماضي، بما في ذلك التعبئة الإجبارية للعمال الكوريين في جزيرة "كون هام" اليابانية وغيرها.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية كانت قد اختارت المنشآت الصناعية اليابانية بما في ذلك تلك الجزيرة في عام 2015، لتكون ضمن التراث العالمي.

وتبنت لجنة التراث العالمي لليونسكو بالإجماع قرارا يحث اليابان على الاعتراف بأعمالها في الماضي في اجتماع عقدته بالأمس.

وذكّر القرار اليابان بنص القرار الخاص بتسجيل التراث العالمي وطالبها بالوفاء بتنفيذه. ونصحت اليونسكو آنذاك بإعداد استراتيجية تفسيرية تسمح بفهم تاريخ كل المنشآت الصناعية اليابانية. وتضم مجموعة المنشآت الصناعية اليابانية الحديثة سبع منشآت تمت فيها تعبئة إجبارية لحوالي 60 ألف كوري، بما في ذلك منجم فحم في جزيرة "كون هام" ومصنع "ناكاساكي" لبناء السفن، ولذلك فقد ثار جدل كبير عندما بدأت اليابان في محاولاتها لتسجيل تلك المنشآت ضمن التراث العالمي لليونسكو.

وعلى وجه الخصوص، ظلت جزيرة "كون هام" تشتهر بأسوأ بيئة عمل، بما في ذلك وجود ممرات أنفاق ضيقة ومخاطر التفجيرات الغازية.

يذكر أن الحكومة الاستعمارية اليابانية أجبرت الكثير من الكوريين على الانتقال إلى المنشآت العسكرية الاستراتيجية والعمل فيها في أثناء الحرب الباسيفكية.

وطبقا لسجلا التحقيقات الرسمية للحكومة الكورية، عمل ما بين خمسمائة وثمانمائة عامل كوري في تلك المنشآت منذ عام 1943 وحتى عام 1945، وقد توفي 122 شخصا منهم نتيجة للإصابة بأمراض وسوء التغذية والغرق في الماء.

وقد ظلت اليابان تبرز رمزية ثورتها الصناعية بينما تخفي هذه الأعمال المأساوية، في أثناء محاولة تسجيلها ضمن التراث العالمي.

ومن جانبها أثارت كوريا هذه المشكلة، ومن ثم طالبت اليونسكو اليابان بإعداد استراتيجيات تسمح بفهم تاريخ تلك المنشآت الصناعية.

وردا على ذلك وعدت اليابان باتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك إنشاء مركز للمعلومات تذكيرا بأرواح ضحايا العمل القسري، لكنها صرحت في تقرير تقدمت به إلى مركز التراث العالمي لليونسكو في شهر نوفمبر من العام الماضي بأنها ستنشئ المركز بصيغة مركز بحثي في طوكيو وليس في منطقة ناغازاكي التي تقع فيها المنشآت ذات الصلة. كما أن الحكومة اليابانية لم تستخدم كلمة "إجباري" في تقريرها، بل قالت إنه كان هناك الكثير من الكوريين الذين "تطوعوا" للعمل في الصناعة اليابانية قبل وبعد الحرب.

وقد ظلت الحكومة الكورية تعرب عن رفضها لهذا الموقف الياباني، قبل اجتماع لجنة التراث العالمي وبعده، كما صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها سوف تتفاوض بشكل فعال مع اليابان حول متابعة قرار اليونسكو لعام 2015.

