المنتخب الكوري يفوز على نظيره الألماني بهدفين مقابل لا شيء

فاز المنتخب الكوري لكرة القدم على المنتخب الألماني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بالأمس ضمن المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ورغم أن المنتخب الكوري لم يتأهل لدور الستة عشر، إلا أن فوزه على المنتخب صاحب المركز الأول عالميا يعتبر حدثا مفاجئا.

وقد تصدى المنتخب الكوري لنظيره الإلماني بقوة في المباراة التي جرت في مدينة "قازان" الروسية. وكانت المبارة مهمة لكل من الفريقين، حيث كان المنتخب الكوري في حاجة ماسة إلى إعادة كرامته بعد أن خسر في مباراتيه السابقتين. وفوق ذلك كان هناك احتمال لتأهله لدور الستة عشر في حالة تغلبه على المنتخب الألماني وحسب نتيجة مباراة المنتخبين السويدي والمكسيكي.

ولم تبلغ تلك النسبة سوى 1% فقط، إلا أنه كان هناك سبب كاف لبذل أقصى الجهود. كما كان من الممكن للمنتخب الألماني أن يتأهل لدور الستة عشر في حالة فوزه على كوريا، لأنه خسر أمام المنتخب المكسيكي في أول مباراة له في النهائيات. ولهذا لم يكن يستطيع التنازل عن المباراة، من أجل إعادة شرف المنتخب الذي يحتل المركز الأول عالميا والفائز بالبطولة السابقة.

وقد سبق للمنتخب الكوري بقيادة المدرب "شين تيه يونغ" أن تعرض لانتقادات شديدة من قبل محبيه بسبب مستوى المنتخب في أول مباراة مع السويد والتي خسر فيها بهدف مقابل لا شيء. ولكن في المباراة الثانية له مع المسكيك نجح في تغيير الجو رغم أنه خسر بهدفين مقابل هدف أحرزه اللاعب "سون هوغ مين"، مما جعله يعلق أملا على معجزة الـ"واحد بالمائة"، في آخر مباراة له مع ألمانيا.

وبعد أن انتهى الشوط الأول من المباراة دون أي أهداف، زادت تطلعات الكوريين، وجاءت الفرصة في ركلة ركنية في الوقت الإضافي من الشوط الثاني، حيث استغل اللاعب "كيم يونغ كوان" خطأ من الدفاع الألماني ليحرز الهدف الأول. وبعد 3 دقائق أحرز اللاعب "سونغ هونغ مين" هدفا إضافيا في مرمى المنتخب الألماني الفارغ نتيجة لمشاركة حارس المرمى في الهجوم. وبهذا تراجع المنتخب الألماني إلى آخر مركز ضمن المجموعة السادسة بينما استعادت كوريا كرامتها من خلال هذا الفوز الكبير.

