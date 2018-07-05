إدراج سبعة معابد بوذية كورية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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2018-07-02

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تم إدراج سبعة معابد بوذية جبلية كورية ضمن قائمة التراث العالمي.
وبهذا أصبح عدد مواد التراث الكوري التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي 13 مادة، من بينها مغارة "سوك كورام"، وقلعة جبل "نام هان".
وقررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعات دورتها الثانية والأربعين التي اختتمت يوم السبت الماضي في المنامة عاصمة البحرين، إدراج المعابد البوذية الكورية السبعة ضمن قائمة التراث العالمي، وهي معبد "تونغ دو سا" في "يانغ سان"، ومعبد "بوسوك سا" في "يونغ جو"، ومعبد "بونغ جونغ سا" في "آن دونغ"، ومعبد "بوب جو سا" في "بو أون"، ومعبد "ماكوك سا" في "كونغ جو"، ومعبد "سون آم سا" في "سون تشون"، ومعبد "ديه هونغ سا" في "هيه نام".
ووصفت منظمة اليونسكو المعابد الكورية السبعة بانها أماكن مقدسة بقيت مراكز حية للتعبد والممارسات الدينية اليومية منذ بنائها خلال الفترة بين القرنين السابع والثامن وحتى وقتنا الحاضر.
ولإدراج هذه المعابد ضمن قائمة التراث العالمي معنى خاص، نظرا لأن منظمة اليونسكو اعترفت بالقيمة العالمية لها والتي تعتبر شرطا أساسيا للإدراج ضمن قائمة التراث العالمي.
ومن ناحية أخرى، تم أيضا إدراج مجامع مدينة مومباي الهندية، والمنظر الساساني الأثري في منطقة فارس في إيران، والمواقع المسيحية المخفية في منطقة ناغاساكي في اليابان، ومستوطنات الحجارة المرصوفة في كينيا، بالإضافة إلى واحة الأحساء في المملكة العربية السعودية.

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