تطبيع الخط الساخن للاتصالات البحرية بين الكوريتين

أكتب :

2018-07-02

Title

استؤنف أمس الأحد تشغيل شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية بين الكوريتين في البحر الغربي لأول مرة منذ 10 أعوام من تعليقها.
جاء ذلك ضمن إطار الجهود الهادفة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان" بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي، والمباحثات العسكرية رفيعة المستوى في شهر يونيو الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد أن الخط الساخن بين سفن الكوريتين العسكرية في البحر الغربي قد تم استئناف تشغيله عبر شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية.
الجدير بالذكر أن شبكة الاصالات البحرية التجارية العالمية يتم استخدمها بين السفن العسكرية والتجارية في منطقة بحرية معينة من خلال ذبذبة متفق عليها، من أجل تبادل المعلومات عن الأحوال الجوية وحالات الاستغاثة.
وكانت الكوريتان قد اتفقتا في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت في شهر يونيو من عام 2004 على استخدام شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية كخط ساخن للاتصالات بينهما لمنع حدوث مواجهات غير متوقعة في البحر الغربي، ولكن تم تعليق استخدام هذه الشبكة في شهر مايو من عام 2008 بسبب تصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين.
وفي الواقع، حدثت مواجهتان عسكريتان بين سفن حربية كورية جنوبية وشمالية في المياه القريبة من جزيرة "يون بيونغ" في البحر الغربي.
كما يستهدف استخدام الخط الساخن الرقابة على عمليات صيد الأسماك غير الشرعية التي تمارسها السفن الصينية في المياه القريبة من خط الحدود الشمالية في البحر الغربي.
وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لإعادة تشغيل الخط العسكري الساخن الغربي بين الجيشين الجنوبي والشمالي، حيث تم تركيب 6 دوائر هاتفية بالكوابل البصرية لذلك الخط في عام 2004، وتجري حاليا عملية تغيير الكوابل القديمة.
وبعد إكمال العمل في صيانة الكوابل، سيتم تبادل المعلومات عن عمليات صيد الأسماك غير الشرعية في البحر الغربي بين قيادة الأسطول البحري الثاني لكوريا الجنوبية وقيادة الأسطول البحري الغربي لكوريا الشمالية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>