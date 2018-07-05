تطبيع الخط الساخن للاتصالات البحرية بين الكوريتين

استؤنف أمس الأحد تشغيل شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية بين الكوريتين في البحر الغربي لأول مرة منذ 10 أعوام من تعليقها.

جاء ذلك ضمن إطار الجهود الهادفة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان" بان مون جوم" الذي صدر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي، والمباحثات العسكرية رفيعة المستوى في شهر يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد أن الخط الساخن بين سفن الكوريتين العسكرية في البحر الغربي قد تم استئناف تشغيله عبر شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية.

الجدير بالذكر أن شبكة الاصالات البحرية التجارية العالمية يتم استخدمها بين السفن العسكرية والتجارية في منطقة بحرية معينة من خلال ذبذبة متفق عليها، من أجل تبادل المعلومات عن الأحوال الجوية وحالات الاستغاثة.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا في المباحثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت في شهر يونيو من عام 2004 على استخدام شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية كخط ساخن للاتصالات بينهما لمنع حدوث مواجهات غير متوقعة في البحر الغربي، ولكن تم تعليق استخدام هذه الشبكة في شهر مايو من عام 2008 بسبب تصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين.

وفي الواقع، حدثت مواجهتان عسكريتان بين سفن حربية كورية جنوبية وشمالية في المياه القريبة من جزيرة "يون بيونغ" في البحر الغربي.

كما يستهدف استخدام الخط الساخن الرقابة على عمليات صيد الأسماك غير الشرعية التي تمارسها السفن الصينية في المياه القريبة من خط الحدود الشمالية في البحر الغربي.

وتخطط وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لإعادة تشغيل الخط العسكري الساخن الغربي بين الجيشين الجنوبي والشمالي، حيث تم تركيب 6 دوائر هاتفية بالكوابل البصرية لذلك الخط في عام 2004، وتجري حاليا عملية تغيير الكوابل القديمة.

وبعد إكمال العمل في صيانة الكوابل، سيتم تبادل المعلومات عن عمليات صيد الأسماك غير الشرعية في البحر الغربي بين قيادة الأسطول البحري الثاني لكوريا الجنوبية وقيادة الأسطول البحري الغربي لكوريا الشمالية.

