كوريا تتعاون مع أمريكا والإمارات للفوز بمناقصة المشروع النووي السعودي

تخطط الحكومة الكورية لبذل كل ما في وسعها للفوز بمناقصة المشروع النووي في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الاثنين اجتماعا لمجلس استراتيجية تصدير المحطات النووية لبحث سبل الفوز بصفقة بناء محطتين نوويتين في السعودية.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والطاقة "بيك أون كيو" عدد من مسؤولي الشركات ذات الصلة، منها مؤسسة الطاقة الكهربائية وشركة الطاقة المائية والنووية وشركة "دوسان" للصناعات الثقيلة، حيث تبادل المشاركون الآراء حول استراتيجية الفوز بمناقصة المشروع النووي السعودي، وخطة الحكومة لدعم الشركات الكورية المشاركة في المناقصة.

وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد أخبرت الوزارة الكورية يوم الأحد الماضي بأن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" تم إدراجها ضمن القائمة القصيرة لمشروع بناء محطات الطاقة النووية في السعودية، مع شركات أمريكية وصينية وفرنسية وروسية .

وفي الحقيقة، كانت مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية قد توقعت أن يتم إدراج ثلاث دول من بين الدول الخمس ضمن القائمة القصيرة، ولكن تم إدراج جميع الدول في القائمة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التنافس بين الدول الخمس للفوز بالمناقصة.

وقامت الحكومة الكورية والشركات ذات الصلة بإنشاء مركز لدعم التنافس على المشروع النووي السعودي ليعمل على تحليل المطالب السعودية وإعداد مقترحات العطاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة الأخرى.

وتخطط الحكومة الكورية لعقد جلسة شرح في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام حول التقنية الكورية المتميزة الخاصة ببناء محطات الطاقة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة الكورية بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على المستويين العام والخاص ضمن الجهود الرامية إلى الفوز بمناقصة المشروع النووي السعودي.

