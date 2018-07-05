وفد جنوبي يزور الشمال لإقامة مباريات في كرة السلة بين الكوريتين

وصل اليوم الثلاثاء إلى بيونغ يانغ وفد كوري جنوبي عبر الخط الجوي الغربي المباشر على متن طائرتين عسكريتين للمشاركة في مباريات ودية لكرة السلة بين الكوريتين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباريات ودية لكرة السلة بين سيول وبيونغ يانغ منذ 15 عاما، ومن المتوقع أن تكون نقطة انطلاق جديد للتبادل الرياضي بين الكوريتين.

ويتكون الوفد الجنوبي من 100 شخص، بمن فهم 50 لاعبا ولاعبة، و45 موظفا إعلاميا وفنيا ، بالإضافة إلى 5 مسؤولين حكوميين، ويرأس الوفد وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".

وسيعود الوفد إلى الجنوب يوم الجمعة القادم بعد مشاركته في أربع مباريات لكرة السلة ستقام في بيونغ يانغ يومي الغد الاربعاء وبعد غد الخميس.

الجدير بالذكر أن أول مباراة ودية بين الكوريتين أقيمت في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر من عام 1999 ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التبادل الرياضي بينهما.

وردا على تلك الزيارة، قام وفد كوري شمالي بزيارة لسيول في شهر ديسمبر من نفس العام برفقة فريق فني. أما الجولة الثالثة من المباريات فقد أقيمت في شهر أكتوبر من عام 2003 في بيونغ يانغ، ولكن تم تعليق المباريات منذ ذلك الحين نتيجة لتصاعد التوتر في العلاقات بين الكوريتين.

وللمباريات الودية هذه المرة معنى خاص لأنها تأتي بناء على ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الذي صدر يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي في ختام القمة الكورية بشأن تعزيز التبادلات الرياضية بين الكوريتين.

والشيء المثير للاهتمام أيضا هو أن وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي يقوم بزيارة لكوريا الشمالية على رأس وفد يضم بعض المسؤولين الحكوميين.

وفي أثناء إقامته في بيونغ يانغ، من المتوقع أن يلتقي الوزير "تشو ميونغ كيون" مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم نظيره الشمالي "لي سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن، من أجل بحث القضايا المتعلقة بمحادثات القمة بين الكوريتين المحتمل عقدها في بيونغ يانغ الخريف القادم.

