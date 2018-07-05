تنفيذ نظام العمل المرن في 9 جهات من بين كل 10 جهات عامة

تبين أن معظم الجهات في القطاع العام ظلت تنفذ نظام العمل المرن حتى قبل تنفيذ نظام تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 52 ساعة. ويعني نظام العمل المرن الالتزام بـ40 ساعة من العمل أسبوعيا في المتوسط مع القيام بالمزيد من العمل حين الضرورة. وجاء هذا النظام كوسيلة للتعويض عن نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا ويمكن تطبيقه لمدة 3 أشهر بالاتفاق بين العمال وأصحاب العمل.

واتضح أن 321 جهة من إجمالي 361 جهة عامة تابعة للحكومة تنفذ نظام العمل المرن. ويجب على الجهات العامة إلى جانب الشركات التي يعمل فيها أكثر من 300 عامل أن تلتزم بنظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا بدءا من الأول من شهر يوليو الجاري.

وقد ظلت الحكومة الكورية تعمل على تشجيع الجهات العامة على تطبيق نظام العمل المرن من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتوفير الظروف الملائمة للأعمال في الشركات والأعمال المنزلية في آن واحد. لكن الشركات الخاصة ظلت تعاني من اضطرابات وصراعات بين العمال وأصحاب العمل، وتكمن أكبر مشكلة في زيادة حجم العمل وانخفاض الرواتب.

ومن بين أكثر الآثار السلبية: انخفاض رواتب العمال نتيجة لانخفاض عدد ساعات العمل.

وهناك حالات أصبح فيها القيام بالعمل صعبا نتيجة لعدم توظيف عمال إضافيين في ظل تنفيذ نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا. ويجب على العمال وأصحاب العمل أن يتشاوروا معا من أجل التنسيق، لكن ذلك غير سهل.

وبالتالي، قررت الحكومة مد فترة المهلة الخاصة بتنفيذ النظام إلى 6 أشهر.

بعبارة أخرى تم توفير 6 أشهر من فترة التصحيح إلى الشركات حتى ولو اتضح أنها خالفت النظام. ومن جانبه يرفض قطاع العمل هذه الخطوة بقوة، ويقول إن نظام تقليل ساعات العمل أصبح غير متحقق في الواقع.

