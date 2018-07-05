احتياطي النقد الأجنبي الكوري يتجاوز 400 مليار دولار لأول مرة

تجاوز حجم احتياطي النقد الأجنبي الكوري 400 مليار دولار لأول مرة، كما تبين أيضا أن جودة الاحتياطي النقدي قد تحسنت تحسنا كبيرا، وهو ما يشير إلى الاستقرار المالي لكوريا.

وقال تقرير أصدره البنك المركزي ووزارة المالية والاستراتيجية الكورية إن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 400 مليار و300 مليون دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة مليار و320 مليون دولار بالمقارنة مع الشهر السابق. تجدر الإشارة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ظل يتزايد باستمرار خلال أربعة اشهر متتالية منذ شهر مارس الماضي، حتى سجل رقما قياسيا في نهاية الشهر الماضي.

ويكتسب تجاوز الاحتياطي النقدي الكوري لمستوى 400 مليار دولار أهمية كبيرة.

فقد بلغ الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي 3 مليارات و900 مليون دولار فقط في عام 1997، عندما طلبت كوريا من صندوق النقد الدولي تمويلا لإنقاذ اقتصادها، وهو ما يعني أن حجم الاحتياطي النقدي الكوري قد تضاعف 100 مرة خلال فترة 21 عاما فقط.

وأوضح التقرير أن مستوى 400 مليار دولار يقع ضمن نطاق الحجم المناسب الذي نصح به صندوق النقد الدولي. وترجع الأسباب الرئيسية في ذلك إلى الفائض الثابت في الحساب الجاري وزيادة أرباح تشغيل رأس المال من النقد الأجنبي.

ويذكر أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي يعتبر مؤشرا على قدرة الدولة على الدفع في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن جودة مكونات الاحتياطي النقدي، ومن ثم قدرة كوريا على الدفع في الخارج، قد شهدت تحسنا كبيرا، حيث بلغت نسبة القروض قصيرة الأجل التي تقل عن عام واحد مقابل احتياطي النقد الأجنبي 30.4%. وكانت تلك النسبة قد بلغت 286% في عام 1997 الذي شهدت فيه كوريا الأزمة المالية الآسيوية، ثم بلغت 74% في عام 2008 الذي شهدت فيه كوريا الأزمة المالية العالمية. كما بلغت قيمة رؤوس الأموال المصرفية الصافية في الخارج 276 مليارا و500 مليون دولار في نهاية شهر مارس الماضي، مما يشير إلى زيادة الاستقرار بشأن النقد الأجنبي.

لكن البعض يقلق من زيادة احتياطي النقد الأجنبي، حيث إن كوريا قد تواجه صعوبات في إدارة ذلك الاحتياطي نتيجة لقرارها بالكشف عن التدخلات في سوق النقد الأجنبي. وتخطط الحكومة الكورية للكشف لأول مرة عن تدخلاتها في السوق بدءا من هذا الشهر وحتى نهاية هذا العام في شهر مارس من العام القادم من أجل زيادة شفافية سياسات النقد الأجنبي.

