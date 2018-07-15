خطة حكومية للتعامل مع مشكلة انخفاض المواليد

أعلنت لجنة التعامل مع انخفاض المواليد ومجتمع المسنين خطة شاملة للتعامل مع مشكلة انخفاض المواليد اليوم. وتركز هذه الخطة على تخفيض الأعباء الناتجة عن الإنجاب، ودعم تربية الأطفال وتحسين جودة المعيشة.

وتتضمن الخطة مختلف الوسائل في هذا الصدد، بما في ذلك تخفيض تكاليف الرعاية الطبية وتوسيع خدمة الرعاية وتقليل ساعات العمل للآباء.

وتحت شعار "احترام كل المواليد" سيتم تعزيز الدعم المقدم إلى حالات الإنجاب سواء بدون زواج أو من خلال زواج فعلي.

وأعلنت اللجنة عن المهمات الرئيسية في هذا السياق، والتي تشمل تخفيض تكاليف الرعاية الطبية للأطفال دون سن سنة واحدة، بحيث تنخفض نسبة تحمل مصاريف التأمين الصحي إلى أقل من النصف، وسيتم أيضا استخدام "بطاقة سعادة الشعب" في دفع تكاليف الرعاية الطبية للأطفال.

ومن المتوقع أيضا أن يتم توسيع خدمة رعاية الأطفال التي تشمل حاليا الأسر ذات الدخل الأقل من 4 ملايين و420 ألف وون شهريا، لتستفيد منها الأسر ذات الدخل البالغ 5 ملايين و530 الف وون في المستقبل.

وتنص الخطة أيضا على زيادة القوى العاملة الخاصة برعاية الأطفال بحوالي 20 ألف شخص، وتحسين التعاملات مع رعاة الأطفال وتحسين خدماتهم.

وبالنسبة للآباء الذين لديهم طفل أقل من 8 سنوات سيمكنهم تقليل ساعات العمل بساعة واحدة خلال عامين بحد أقصى، دون أن يتم تخفيض أجورهم. وفي حالة أخذ الرجال إجازة خاصة لرعاية الأطفال، سيتم زيادة مستوى راتبهم الشهري خلال الثلاثة أشهر الأولى من مليوني وون، إلى مليونين و500 ألف وون.

وتخطط الحكومة لإنفاق 900 مليار وون على تنفيذ هذه الخطة.

الجدير بالذكر أن معدلات المواليد في كوريا هي الأقل على مستوى العالم، ففي عام 2017 بلغت النسبة 1.05 طفل، وبلغ عدد المواليد 358 ألفا، وهو الأقل في التاريخ.

ومن المتوقع أن تبلغ معدلات المواليد أقل من 1 طفل ويبلغ عدد المواليد 320 ألف مولود في هذا العام. وهذه الظاهرة ستؤدي إلى سرعة زيادة عدد المسنين وتخفيض القدرة الاقتصادية. وتتجه الأنظار الآن إلى مدى مساهمة هذه الخطة الحكومية في زيادة معدلات المواليد.

