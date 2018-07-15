الكوريتان تتفقان على إجراء عمليات مشتركة لمكافحة الآفات الزراعية

من المتوقع أن يجري التعاون بين الكوريتين في مجال التشجير والغابات بشكل مكثف خلال الفترة القادمة.

فقد اتفق الجانبان بالأمس على إجراء عمليات مشتركة لمكافحة الآفات الزراعية في المناطق المجاورة لحدودهما، وأصدرا بيانا صحفيا مشتركا ينص على ذلك عقب اجتماع قسم التعاون في التشجير والغابات، عقده الجانبان في منطقة "بان مون جوم" الحدودية.

وحسب الاتفاق، من المتوقع أن يقوم الجانبان بزيارة ميدانية إلى المناطق التي تعاني من الآفات الزراعية ثم إيجاد الوسائل الضرورية لمعالجتها.

وقد قرر الطرفان إجراء مناقشات حول مسائل التعاون في مجال التشجير وبناء الغابات وحمايتها، بما في ذلك تحديث مشاتل الأشجار، والتصدي بشكل مشترك للحرائق في الغابات.

كما اتفقا على التعاون الفعال في مجال العلوم والتقنية الخاصة بالتشجير وبناء الغابات بما في ذلك تبادل الإنجازات العلمية والتقنية التي تحققت في مجال بناء الغابات وحمايتها. ووافقا أيضا على تكوين جهة عمل مسؤولة عن تنفيذ هذه المشروعات، مع العمل على حل المشاكل المثارة في أثناء تنفيذ ما اتفق عليه خلال الاجتماع، عبر تبادل الوثائق.

يذكر أن الأشجار والغابات في كوريا الشمالية بشدة من الآفات الزراعية نتيجة للقصور في أدوية مكافحتها ونقص التقنيات ذات الصلة. وطبقا لبيانات كورية شمالية في عام 2007، بلغت مساحة الخسائر 250 ألف هكتار.

وحسب معلومات هيئة التشجير والغابات الكورية الجنوبية، انخفضت مساحات الأشجار والغابات الكورية الشمالية بنسبة 32 % في عام 2008.

وبالنسبة لمجال التعاون في التشجير والغابات بين الكوريتين، هناك احتمال ضئيل بأن يكون مخالفا للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية بالمقارنة مع المجالات الأخرى. ولهذا فمن المتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات التعاون فيه بسرعة، حالما يتفق الطرفان.

وبذلك من المتوقع أن يجري التعاون في هذا المجال على نطاق واسع بدءا من زيارة بعض المناطق النموذجية في كوريا الشمالية وحتى مساعدة كوريا الشمالية في مكافحة الآفات الزراعية.

