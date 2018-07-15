الكشف عن مطالب الشركات والعمال بشأن الحد الأدني للإجور

تم الكشف عن مطالب الشركات والعمال بشأن الحد الأدني للأجور للعام القادم في اجتماع للجنة الحد الأدنى للأجور عقد اليوم الجمعة.

فقد طالب ممثلو العمال برفع الحد الأدني للأجور ليكون 10 آلاف و790 وونا في الساعة، بزيادة نسبتها 43.3% مقارنة بالمستوى الحالي.

وكان سكريتر عام اتحاد النقابات العمالية الكوريةقد قال أمس الخميس إنه سيبذل جهودا ليتجاوز الحد الأدنى للأجور للعام القادم 10 آلاف وون في الساعة.

وكانت أكبر نقابتين للعمال في كوريا الجنوبية، وهما "اتحاد النقابات العمالية الكورية" و"الاتحاد الكوري لنقابات العمال"، قد أعلنتا عن مقاطعة اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور احتجاجا على التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الحد الأدني للأجور، ولكن قرر اتحاد النقابات العمالية الكورية بعد ذلك العودة لمفاوضات الحد الأدنى للأجور.

أما ممثلو الشركات فقد طالبوا بتجميد مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم في نفس مستوى هذا العام، وهو 7530 وونا في الساعة، مشيرين إلى أن الحد الأدني للأجور لهذا العام قد شهد ارتفاعا كبيرا.

كما طالبوا بتطبيق الحد الأدني للأجور ليختلف مستواه حسب أنواع القطاعات ضمن الجهود الرامية إلى حماية مصالح الشركات الصغيرة وأصحاب المحلات الصغيرة.

وفي الحقيقة، لم تقبل الدوائر العمالية هذه المطالبة، ولن يكون هناك احتمال بقبولها.

وستنتهي المهلة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور للعام القادم يوم الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، بحيث يتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الخامس من شهر أغسطس القادم.

ولكن يبدو أنه من الصعب أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة نظرا للفجوة الكبيرة بين مطالب العمال والشركات.

