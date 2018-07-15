الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على الاقتصاد الكوري

يبدو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تعتبران أكبر قوتين اقتصاديتين على مستوى العالم، قد بدأت بالفعلبعد أن دخلت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى السوق الأمريكية، حيز التنفيذ.

فقد بدأ اليوم تطبيق فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المنتجات الصينية المستوردة في الساعة الواحدة ودقيقة واحدة حسب توقيت كوريا.

وبموجب الإجراءات الأمريكية، يتم فرض 25% من الرسوم الجمركية على 818 مادة من المنتجات الصينية المستوردة، ومنها مننتجات المعلومات والاتصالات، والسيارات الكهربائية، والروبوتات ذات التقنية الحديثة.

كما سيتم فرض نفس المستوى من الرسوم الجمركية على 284 مادة أخرى من المنتجات الصينية في غضون الأسبوعين القادمين، بحيث يبلغ إجمالي قيمة المنتجات الصينية المستوردة التي سيتم فرض الرسوم الجمريكية الأمريكية الجديدة عليها 50 مليار دولار.

ومن جانبها توعدت الصين برد مماثل وفوري، حيث تخطط لفرض 25% من الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة، ومنها المنتجات الزراعية والسيارات.

ومن المتوقع أن تعاني كوريا الجنوبية من صعوبات اقتصادية نتيجة لاندلاع هذه الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ولذلك فقد حذر تقرير لوكالة "رويترز" من أن كوريا الجنوبية ستكون سادس أكثر دول العالم تأثرا بهذه الحرب التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح موقع "بيزنيس إنسايدر" أن منتجات التصدير الكورية الرئيسية، ومنها المنتجات الإلكترونية والحديد والسيارات والسفن، قد تتعرض بشكل مباشر لتهديدات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

لكن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية توقعت أن تكون تأثيرات هذه الحرب التجارية على الصادرات الكورية، محدودة.

