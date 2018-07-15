سيول وواشنطن وطيوكو تؤكد التزامها بتنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ

أكد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على الالتزام بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية بشكل نهائي.

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا في طوكيو أمس الأحد لتقاسم نتائج المفاوضات رفيعة المستوى التي عقدت في بيونغ يانغ يومي السادس والسابع من يوليو الجاري، حيث أكدوا مجددا على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في مؤتمر صحفي بمشاركة الوزراء الثلاثة، إنه بحث مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين كيفية تحقيق ما اتفق عليه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرا إلى أنه قد تم إحراز تقدم مشجع بذلك الشأن.

وأكد أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة إلى أن يتم نزع أسلحتها النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، مشيرا بذلك إلى أنه لا يمكن أن يدعي أن إحراز تقدم في الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ وحده كفيل بتخفيف العقوبات القائمة حاليا ضد بيونغ يانغ.

وفي حقيقة الأمر، لم تحقق الزيارة الثالثة للوزير الأمريكي لكوريا الشمالية نتائج ملموسة حيث لم يتوصل الجانبان الأمريكي والكوري الشمالي إلى اتفاق بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين أو إغلاق المواقع الخاصة بتجربة محركات الصواريخ في كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء لقاء بين "بومبيو" والزعيم الشمالي "كيم جونغ أون".

والأكثر من ذلك أن كوريا الشمالية أصدرت بيانا شديد اللهجة أمس الأحد نددت فيه بالمطالب التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لبيونغ يانغ، ووصفت هذه المطالب بأنها تعكس عقلية "أشبه بعقلية العصابات".

وردا على ذلك، حث "بومبيو" كوريا الشمالية على أن تتخذ من فيتنام التي حققت معجزة اقتصادية من خلال تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مثالا يحتذى به من حيث تطورها.

