الرئيس الكوري يصدر أوامر بإجراء تحقيقات مع قيادة أمن الدفاع

أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" أوامره بإجراء تحقيقات مع قيادة أمن الدفاع حول المزاعم بمحاولتها إعلان الأحكام العرفية في الوقت الذي تعرضت فيه الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" للإقالة.

ودعا الرئيس "مون" وزير الدفاع "سونغ سونغ مو" إلى تشكيل فريق مستقل ليعمل على إجراء التحقيقات.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إنه ليس من الجائز أن يقوم فريق التحقيقات الموجود أصلا في وزارة الدفاع بإجراء هذه التحقيقيات نظرا لاحتمال تورط عدد من مسؤولي الوزارة في إجراء دراسة حول إمكانية إعلان الأحكام العرفية.

كما دعا الرئيس "مون" إلى إجراء تحقيقات في المزاعم حول تورط قيادة أمن الدفاع في مراقبة أعضاء أسر ضحايا حادث غرق العبارة "سيه وال".

وفي هذا الخصوص، قالت وزارة الدفاع الكورية إنها ستتخذ إجراءات المتابعة بشكل دقيق وشامل.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل فريق تحقيقات مستقل من المدعين العسكريين الذين ليس لديهم علاقة مع القوات البرية وقيادة أمن الدفاع، بحيث يجري الفريق تحقيقات مستقلة دون تدخل من جانب وزير الدفاع.

الجدير بالذكر أن مركز حقوق الإنسان التابع للجيش الكوري قد كشف يوم الجمعة الماضي عن وثائق ذات صلة بالأحكام العرفية التي أعدتها قيادة أمن الدفاع في شهر مارس من العام الماضي، وتتضمن تلك الوثائق إجراء دراسة حول إمكانية إعلان الأحكام العرفية لمواجهة مظاهرات الشموع التي طالبت بإقالة الرئيسة السابقة.

ووصف المركز محاولة إعلان الأحكام العرفية بأنها خطة لانقلاب عسكري ومؤامرة للتمرد.

