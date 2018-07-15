الرئيس الكوري مون جيه إين يحضر حفل افتتاح مصنع سام سونغ في الهند

التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين في الهند بنائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، وطالبه الرئيس "مون" بالمزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة في كوريا.

وردا على ذلك، تعهد "لي جيه يونغ" بأنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.

جاء هذا اللقاء في أثناء حضور الرئيس "مون" في مراسم الاحتفال بافتتاح مصنع للهواتف الذكية في منطقة "نويدا" بالهند حيث استثمرت شركة "سام سونغ" مبلغ 650 مليون دولار في بنائه.

ويرى المراقبون أن لقاء الرئيس "مون" بـ"لي جيه يونغ" له معنى خاص رغم أن اللقاء قد استغرق خمس دقائق فقط، وذلك نظرا لأن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيه الرئيس "مون" في فعالية ذات صلة بمجموعة "سام سونغ" منذ تنصيبه.

وفي الواقع، لا يزال "لي جيه يونغ" خاضعا للمحاكمة بتهمة التورط في فضيحة الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه".

وكان "لي" قد تم القبض عليه في شهر أغسطس من العام الماضي بتهمة تقديم رشاوى للرئيسة السابقة "بارك" و4 تهم أخرى، منها الاختلاس وتهريب الأصول إلى الخارج.

وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجنه 5 سنوات، ولكن ألغت محكمة الاستئناف في شهر فبراير الماضي الإدانة الأصلية للمتهم، وقضت بسجنه لمدة عامين ونصف العام مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 4 سنوات، ومن ثم تم الإفراج عنه.

وكان اللقاء الذي جمع بين الرئيس "مون جيه إين" ونائب رئيس شركة سام سونغ "لي جيه يونغ" فرصة لتبديد الانطباع الشائع بأن العلاقات بين حكومة الرئيس "مون" ومجموعة شركات "سام سونغ" متوترة بسبب الإجراءات القضائية التي يظل "لي جيه يونغ" خاضعا لها.

والشيء الآخر المثير للاهتمام هو أن زيارة الرئيس "مون" للهند تتركز على المجالات الاقتصادية حيث حضر مراسم الاحتفال باقتتاح مصنع سام سونغ في الهند معلنا بذلك انطلاقه تشجيغ الشركات الكورية ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق نتائج ملموسة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

