الأمم المتحدة تدعو لاحترام آراء العاملات الهاربات من كوريا الشمالية

قال "توماس أوهيا كانتانا" المقرر الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية التابع للأمم المتحدة، إن بعض العاملات الكوريات الشماليات الهاربات في أثناء عملهن في مطعم كوري شمالي بالصين هن ضحايا، ودعا إلى ضرورة احترام آرائهن حول مصيرهن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس، حيث أشار أيضا إلى أنه التقي ببعضهن.

الجدير بالذكر أن هؤلاء العاملات الكوريات الشماليات وصلن إلى كوريا الجنوبية يوم 7 من شهر أبريل من عام 2016، وهم مجموعة مكونة من 12 عاملة وبصحبتهن مديرهن، وكانوا جميعا يعملون في مطعم "ريو كيونغ" في مدينة "نينغ بو" الصينية.

وأعلنت حكومة سيول آنذاك عن هروبهن قبل ستة أيام من الانتخابات العامة مما أثار شكوكا حول الهروب الممنهج لغرض سياسي، لكن الحكومة نفت ذلك نفيا قاطعا.

ولكن أثيرت الشكوك مرة أخرى بعد تقرير بثته إحدى القنوات التلفزيونية المحلية في شهر مايو الماضي، قالت فيه إن المدير الذي كان يرغب في الهروب من كوريا الشمالية، قد هدد هولاء العاملات حتى يأتين إلى كوريا الجنوبية معه. وكان وراء ذلك التهديد مسؤول في مركز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية. ولهذا أقامت جمعية "حماة الديمقراطية"، التي كانت قد أثارت الشكوك لأول مرة في هذه القضية، دعوى ضد رئيس المخابرات آنذاك.

ومن جانبها، ظلت كوريا الشمالية تطرح هذه القضية عبر قنوات متعددة وتطالب بإرجاع العاملات فورا، بما في ذلك المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين التي عقدت في شهر يناير من هذا العام. وأصدرت ممثلية كوريا الشمالية لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف نشرة رسمية يوم 30 مايو طلبت فيها من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إجراء تحقيق في هذه القضية. ومن ثم، يتوقع أن تؤثر تصريحات مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على هذه القضية، حيث قال "كانتانا" إنه تعرف على العديد من المشاكل في عملية وصول هؤلاء العاملات إلى كوريا الجنوبية، مؤكدا على أنه إذا تم اكتشاف أنه تم اختطافهن بالمخالفة لإدارتهن، فإن ذلك سيعتبر جريمة، وأنه سيتم تحديد المسؤول عن ذلك عبر إجراء تحقيقات.

