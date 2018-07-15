اختتام زيارة الرئيس مون إلى الهند اليوم

وضعت زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الهند حجر الأساس لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد اختتم الرئيس مون اليوم زيارته التي استغرقت 4 أيام، والتي ركز فيها على الاقتصاد، حيث عمل على توسيع التعاون بين البلدين وتقديم الدعم الفعال للشركات الكورية الراغبة في اختراق أسواق جديدة.

وحضر الرئيس مون منتدى الأعمال الكوري الهندي أول من أمس، كما حضر اجتماع مائدة مستديرة لرجال الأعمال الكوريين والهنود أمس، ثم عقد قمة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أصدرا في ختامها بيانا مكونا من 17 بندا، يركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليبلغ 50 مليار دولار حتى عام 2030.

ويشتمل البيان على مختلف السبل الرامية إلى تعزيز التعاون في الاستثمار في البنية التحتية والصناعات المتنوعة، كما يشتمل على السبل الرامية إلى تفعيل التبادلات المدنية في مجالات السياحة والتعليم والثقافة وزيادة الحوار بين حكومتي البلدين.

وكان من بين أكثر المشاهد الجاذبة للانتباه خلال زيارة "مون" للهند، لقاؤه مع نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، حيث حضر الرئيس مراسم خاصة لإطلاق مصنع "نويدا" الذي أنشأته الشركة الكورية والذي يعد الأكبر حجما في مجال إنتاج الهواتف الذكية في الهند. وطلب "مون" من "لي" زيادة استثمارات سام سونغ وإيجاد فرص عمل في كوريا أيضا مما جذب الاهتمام كخطوة لرفع الروح المعنوية للشركات الكورية.

كما التقى الرئيس "مون" برئيس مجموعة "ماهندرا" "أناند ماهندرا" الذي يمثل أكبر أصحاب الأسهم في شركة "سانغ ريونغ" الكورية للسيارات، وطلب منه إيلاء الاهتمام بمسألة تسريح العمال في الشركة الكورية وتلقى ردا إيجابيا منه. وبهذا أبدى مون إرادته للتواصل الفعال والدعم للشركات الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن الهند ظلت تتمتع بنمو اقتصادي كبير في الآونة الأخيرة، لتبرز كمصنع عالمي وسوق ضخمة لا تقل أهمية عن الصين. ويذكر أن رئيس الوزراء الهندي "مودي" اتخذ "سياسة الشرق الجديدة" لتعزيز التعاون مع دول شرق آسيا، وهي تتطابق مع "سياسة الجنوب الجديدة" التي تسعى إلى تطبيقها حكومة الرئيس الكوري مون جيه إين. وقد اتفق قائدا البلدين على توسيع علاقات التعاون في مجالات الدبلوماسية والأمن والدفاع أيضا، ومن ثم وضعت زيارة مون إلى الهند حجر الأساس لتوسيع التعاون بين البلدين.

